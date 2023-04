A Feira Internacional do Livro de Leipzig realiza-se nesta cidade alemã, de 27 a 30 de abril, contando com a presença de Portugal, sob o lema “(Não há) palavras proibidas”, que homenageia três autores nos seus centenários.

Após uma interrupção de três anos devido à pandemia, a Feira do Livro de Leipzig volta a marcar presença no panorama literário alemão e europeu, tendo este ano a Áustria como país convidado, anunciou esta sexta-feira a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), através da sua conta de Instagram.

A participação de Portugal como país convidado esteve inicialmente prevista para 2021, foi depois adiada para 2022, e acabou por não se concretizar. Contudo, destaca a DGLAB, Portugal retoma a presença nesta Feira, onde tem estado regularmente desde 2016, e onde tem assegurado “uma programação literária diversificada que, juntamente com um conjunto de outras iniciativas — nomeadamente o apoio continuado à tradução e edição –, tem contribuído para uma divulgação crescente da literatura portuguesa em língua alemã”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O lema escolhido por Portugal para se representar na feira é “(Não há) palavras proibidas”, inspirado num verso do poeta Eugénio de Andrade, cujo centenário de nascimento se comemora este ano. Além de Eugénio de Andrade, são ainda homenageados a poeta Natália Correia e o filósofo Eduardo Lourenço, também eles nascidos há 100 anos, bem como a poeta Ana Luísa Amaral, que morreu em 2022.

Segundo a DGLAB, estão integrados na programação literária os escritores Afonso Reis Cabral, Ana Paula Tavares, Cristina Carvalho, Isabela Figueiredo, Kalaf Epalanga e Luís Quintais, e ainda a escritora brasileira residente na Alemanha Carla Bessa.

A participação de Portugal na Feira Internacional do Livro de Leipzig é uma iniciativa conjunta dos organismos representantes do Grupo de Trabalho Interministerial (Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, DGLAB, Turismo de Portugal e Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) e da Embaixada de Portugal na Alemanha.