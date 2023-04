As realidades são distintas consoante a parcela da população para que se olha, mas, em média, o rendimento disponível das famílias em Portugal subiu apenas 1,9% se tivermos em conta o apoio de meia pensão, os 125 euros pagos aos rendimentos até 37.800 euros por ano, os ‘cheques’ dados às famílias mais vulneráveis e o apoio de 50 euros para todas as crianças e jovens — este último teve um impacto “residual” em termos agregados, reconhece o Governo no Programa de Estabilidade.

A simulação que consta no documento submetido à Comissão Europeia dividiu a população — que inclui 5,16 milhões de agregados com trabalhadores, pensionistas, crianças e famílias vulneráveis e não vulneráveis — em dez partes iguais (os decis) e concluiu que o primeiro decil (o grupo de 10% das pessoas com menos rendimentos em Portugal) foi o mais beneficiado pelos apoios, que não foram iguais para toda a população.

Este decil junta os mais vulneráveis dos mais vulneráveis: antes dos apoios, o valor mediano (ou seja, o que divide este decil em duas partes) de rendimento disponível era de 4.184 euros anuais (o que não chega a 350 euros por mês, a 12 meses). Com os apoios, nestes 10% mais pobres, o rendimento mediano disponível por adulto equivalente — um indicador em que cada membro do agregado tem um peso diferente — aumentou 11,9%, em média. A simulação feita pelo Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais Ministério das Finanças (GPEARI) excluiu todos os agregados com rendimento disponível, antes de apoios, inferior a 360 euros anuais.

