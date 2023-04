Portugal vai estar representado por 25 startups, ligadas a áreas como software, educação ou inteligência artificial, na Web Summit Rio de Janeiro, que decorre entre 1 e 4 de maio.

“Já são conhecidas as 25 ‘startups’ [empresas com rápido potencial de crescimento económico] portuguesas que vão representar Portugal na Web Summit Rio. O evento irmão da Web Summit, que conta com a primeira edição no Rio de Janeiro, de 1 a 4 de maio, terá a presença da delegação portuguesa, acompanhada pela Startup Portugal, no âmbito da iniciativa Business Abroad, que alberga 14 destas startups que estão a participar na conferência”, indicou esta sexta-feira, em comunicado, a organização Startup Portugal.

A delegação portuguesa será assim composta pela BlockBee, Blue Insight Technologies, Deeploy.me, Dizconto, Enline, Frontfiles, Go Beesiness, Hoopers, IDE Social Hub, Infinite Foundry, ITERCARE, Knok Healthcare, LEADZAI, Mentorise, Modatta e Move. Integram também este grupo a My Data Manager, MyCareforce, ndBIM, Neroes, Sensei, SheerME, Swood, Vawlt Technologies e Wallstreeters.

Estas empresas trabalham em áreas como a inteligência artificial, educação, desporto, lifestyle, software e fintech (tecnologia aplicada a serviços financeiros). Do total, 14 destas empresas participam na conferência ao abrigo do programa Business Abroad da Startup Portugal, que já apoiou mais de 200 startups, enquanto as restantes estão presentes no âmbito da parceria com a Câmara Municipal de Lisboa/Fábrica de Unicórnios ou estão registadas de forma independente.

No dia 1 de maio, o primeiro dia do evento, a delegação portuguesa vai reunir-se com os stakeholders (partes interessadas) locais, estando agendadas várias sessões sobre processos legais, fiscais e oportunidades de negócio.

Segundo a mesma nota, esta sessão vai contar com a presença do secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, do embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, da cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, Gabriela Soares, do secretário do Desenvolvimento Económico e Inovação do Rio de Janeiro, Francisco Bulhões, do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Pais, do presidente da Câmara Portuguesa do Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, António Fiúza, do diretor executivo da Startup Portugal, António Dias Martins, bem como da diretora municipal da Direção Municipal da Economia e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa, Margarida Figueiredo.

Em janeiro, a Startup Portugal assinou um memorando de entendimento com a Câmara Portuguesa do Comércio e Indústria do Rio de Janeiro para a expansão das ‘startups’ portuguesas no mercado brasileiro. A Startup Portugal tem por objetivo desenvolver atividades de interesse público para promover o empreendedorismo, contando com fundos privados e públicos, como os provenientes do IAPMEI — Agência para a Competitividade e Inovação ou do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).