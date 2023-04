Há “erros” que não deviam ter sido cometidos e seria “vantajoso” que o Governo se preocupasse com a estabilidade da economia e das políticas públicas, mas também com a sua própria “estabilidade”. Os avisos são do ex-ministro socialista José António Vieira da Silva, que teria gerido os aumentos das pensões de forma “ligeiramente diferente” da do Governo.

Em entrevista ao Jornal Económico, na edição desta sexta-feira, o destacado socialista culpa a oposição por “ampliar” alguns casos que não são casos, mas também responsabiliza o Governo, que “beneficiava” — tal como o país” — se alguns erros tivessem sido evitados, admite.

O ex-ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social — e autor da fórmula de atualização das pensões — diz ver o aumento intercalar das pensões anunciado pelo Governo de “forma positiva”, até porque acredita que este reflete o comportamento da economia e que se tivesse acontecido logo no início do ano teria sido “um pouco imprudente” e colocado em causa a “solidez” das contas públicas.

Ainda assim, Vieira da Silva reconhece que teria feito algumas coisas de forma “ligeiramente diferente” e avisa: a “prudência” do Governo não pode impedir que continue a ter, por exemplo, a “ambição” de manter os rendimentos das pensões. Já a fórmula para as calcular deve ser revista mas no longo prazo: “Períodos de instabilidade não são conselheiros de mudanças estruturais”.