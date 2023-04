A Venezuela vê-se a braços com um enorme escândalo de corrupção que envolve várias empresas estatais e já levou à detenção de 80 pessoas, nas últimas semanas, incluindo altos funcionários do Estado. Aos poucos, vai-se levantando o véu e revelando os contornos de esquemas montados e das vidas de luxo que muitos dos detidos levavam — alguns, conhecidos de Nicolás Maduro e “companheiros de luta”, descreve o El Mundo. O Presidente do país não poupou críticas aos apanhados no caso: levavam uma “vida de mafiosos, de corrupção, de comissão, acreditando que duraria para sempre”.

Entre os detidos há altos funcionários públicos e empresários suspeitos de corrupção em empresas estatais como a Petróleos de Venezuela, em específico de crimes como apropriação ou desvio de bens públicos, branqueamento de capitais e associação criminosa. Muitos deles têm um grande peso político. Mas há uma trama paralela, descreve o jornal espanhol, que revela mais detalhes das histórias por detrás do escândalo.

Além dos altos funcionários, contam-se entre os envolvidos as suas mulheres, amantes e conhecidos seus que pertenciam aos mesmos circuitos sociais, empresários e empresárias, influencers ou modelo. E jornal El Mundo descreve uma “trama de poder e ostentação nas redes sociais”, que expõe a “bolha elitista” criada por Maduro. A investigação expôs ainda o uso de ainda hotéis e carros de luxo, casinos, apartamentos milionários no Dubai e redes de prostituição.

