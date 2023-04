O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu este sábado, Dia da Terra, maior “ação climática” e “investimentos massivos” para países e comunidades mais vulneráveis.

“Os ecossistemas saudáveis, desde oceanos e rios até florestas e pradarias, também são fundamentais na nossa luta contra as alterações climáticas. Vamos trabalhar para implementar o acordo histórico de biodiversidade da ONU para garantir que 30% da terra e da água da Terra sejam protegidos até 2030”, disse Guterres, em comunicado.

O responsável pediu, além disso, “investimentos massivos” para países e comunidades mais vulneráveis. O secretário-geral da ONU acredita que, embora sejam os governos que devem liderar essas mudanças, tanto empresas como instituições e a sociedade civil devem ter um papel importante.

“As nossas ações estão a arrasar florestas, selvas, terras de cultivo, pântanos, oceanos, recifes de corais, rios, mares e lagos. A biodiversidade está a colapsar à medida que um milhão de espécies estão à beira da extinção. Devemos acabar com estas guerras implacáveis e sem sentido contra a natureza. Temos as ferramentas, o conhecimento e as soluções. Mas devemos acelerar o passo”, afirmou.

O secretário-geral da ONU também deu como exemplo a sabedoria das comunidades indígenas e o “cuidado milenar” que têm com o meio ambiente.

Concluiu o comunicado com um apelo a todas as pessoas para “levantarem a voz” e exigirem que os líderes protejam o planeta para o presente e para as gerações futuras.