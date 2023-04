Legisladores do estado do Minnesota, no norte dos Estados Unidos, aprovaram na sexta-feira a proibição das chamadas “terapias de conversão”, que têm como objetivo mudar a orientação sexual e impor a heterossexualidade.

Os legisladores comprometeram-se ainda em proteger o acesso ao aborto e os direitos dos transexuais. As medidas precisam agora de ser ratificadas pelo governador daquele estado, o democrata Tim Walz.

O Senado estadual, com maioria progressista, aprovou estas três medidas depois de vários estados da região, nomeadamente Dakota do Norte e Iowa, proibiram o acesso a tratamentos de mudança de género para menores de idade.

A proibição das “terapias de conversão”, que se concentra especificamente em menores e adultos vulneráveis, vai colocar o Minnesota a uma lista de 20 estados no país que proibiram a prática.

No que diz respeito ao aborto, a medida permite tornar os registos dos pacientes confidenciais e limitar a capacidade de outros estados que proibiram a prática de solicitar extradições.