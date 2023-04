Fazendo justiça à importância dos países da Ásia-Pacífico nas vendas da Lamborghini, com ênfase na China, o construtor transalpino escolheu o Salão de Xangai como o segundo local em que a sua mais recente criação foi exibida, sendo inclusivamente o primeiro em que foi permitido ao público contactar de perto com o Revuelto, o seu novo superdesportivo com 1015 cv.

O Revuelto é o mais habitável dos desportivos de dois lugares da Lamborghini, ao conseguir incrementar o espaço a bordo devido ao posicionamento da caixa

O CEO do construtor transalpino, Stephan Winkelmann, sublinhou que “o mercado chinês registou um forte crescimento ao longo dos anos e continuará a ter um papel estratégico no futuro”, com a marca a prometer “continuar a investir na rede de concessionários” para ficar mais perto dos clientes locais. Winkelmann salientou ainda o excelente momento da marca que dirige, que “apresentou em 2022 a melhor performance em termos de entregas, volume de negócios e rentabilidade”.

A comemorar o 60.º aniversário e apostada em continuar a dar corpo à estratégia Direzione Cor Tauri, a Automobili Lamborghini está num processo em que pretende investir 1,9 mil milhões de euros nos próximos cinco anos, verba destinada a tornar a marca mais sustentável, reduzindo a pegada de carbono e as emissões nocivas. E o Revuelto, como o primeiro modelo da casa construído em série e equipado com uma mecânica híbrida plug-in, dá o pontapé de saída na nova estratégia.

Inicialmente conhecido como LB744, o Revuelto identifica um touro reputado, como é tradicional nos modelos da Lamborghini, apesar de também significar “ovos mexidos” em espanhol. Monta uma versão profundamente revista e melhorada do 6.5 V12 atmosférico, que aqui atinge 825 cv. Associados ao motor a gasolina estão três motores eléctricos com 150 cv (mas apenas 18,5 kg), um directamente ligado ao motor de combustão, colocado entre este e a caixa de velocidades – que é nova e de dupla embraiagem e oito relações –, para os outros dois estarem instalados no eixo dianteiro, ligado a cada uma das rodas, de forma a assegurarem a vectorização do binário. Os três motores eléctricos elevam a potência total e permitem que o Revuelto percorra uma determinada distância em modo 100% eléctrico, caso a bateria com somente 3,8 kWh e recarregável a 7 kW esteja no máximo.