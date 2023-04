Siga aqui o liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Capacetes, uniformes, drones, pedaços de tanques, documentos, sinais de trânsito e todo o tipo de elementos recolhidos dos escombros de um país em guerra: no Museu Nacional de História da Ucrânia, em Kiev, uma nova exposição conta a história, em tempo real, da guerra lançada em fevereiro de 2022 pela Rússia contra a Ucrânia.

Segundo uma reportagem publicada este sábado pelo jornal The Guardian, a exposição, patente no piso térreo daquele importante museu de Kiev, resulta da recolha feita pelos curadores da instituição, que nos primeiros meses da guerra tiveram de viver dentro do próprio museu durante praticamente dois meses enquanto procuravam salvaguardar as muitas obras de arte e artefactos históricos que fazem parte da coleção.

Oleksandr Lukianov, um dos curadores do Museu Nacional de História, recordou àquele jornal britânico como logo no primeiro dia da guerra, 24 de fevereiro de 2022, ele e a sua equipa se dirigiram ao museu para de imediato começar a desmontar as várias salas de exposição.

As galerias, onde estavam expostos cerca de 20 mil objetos que incluem manuscritos, mapas, moedas, cerâmicas e outros elementos que contam a história ancestral daquela região do continente europeu, ficaram vazias. Os objetos mais valiosos foram enviados para regiões ocidentais do país, consideradas mais seguras, e outros foram colocados na cave do museu.

A partir de abril do ano passado, porém, os responsáveis voltaram a sair do museu. As forças ucranianas tinham conseguido recuperar locais como Irpin e Bucha — palco de alguns dos maiores massacres cometidos pelos russos em território ucraniano — e os curadores fizeram várias viagens de campo àqueles lugares para recolher novos artefactos para o museu.

“Primeiro foram os militares, depois os especialistas judiciais, e depois fomos nós”, resumiu ao The Guardian. Numa primeira fase, os responsáveis do museu recolheram dezenas de elementos, incluindo capacetes, óculos de proteção e outros objetos dos soldados. Mas, a dada altura, a abundância de objetos daquele tipo obrigou-os a ser “mais seletivo”.

“Vimos e cheirámos corpos em decomposição, vimos objetos explosivos que não tinham explodido. Mas a nossa curiosidade superou isso — tal como o desejo de olhar a história. O mais difícil foi ver carros de civis que tinham sido atingidos e compreender que pessoas, incluindo crianças, tinham seguramente morrido dentro deles”, disse Lukianov ao jornal britânico.

Entre os elementos que constam da exposição que é possível visitar no Museu Nacional de História, encontram-se objetos dos soldados invasores, incluindo rações de combate, um mapa de estradas da Ucrânia datado de 1975 e um documento interno entregue aos soldados russos para lhes explicar como deveriam interagir com os cidadãos ucranianos das zonas ocupadas.

Nesse documento, citado pelo The Guardian, lê-se: “Se vos perguntarem se são russos ou ucranianos, respondam: ‘Somos igualmente russos e ucranianos, e mais importante do que isso somos todos cristãos ortodoxos.’ Se começarem a discutir, falem das paradas gay e do colapso da ortodoxia. Nunca mencionem a palavra ‘guerra’. Se vos perguntarem pela guerra, falem da polícia e da administração local.”

Ao longo dos últimos meses, o museu tem recebido centenas de donativos por parte de ucranianos para continuar a montar exposições temporárias que contam diferentes aspetos da guerra na Ucrânia.