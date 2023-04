Entre buzinas exaltadas e condutores desagradados, a vida no trânsito desenvolve-se ao tom de impaciência. Nos caminhos onde se desenha esta estrada não há espaço para muitas ultrapassagens mesmo que quem encabeça a fila esteja com problemas de ritmo. Nos instantes em que o asfalto tem mais largura, há que aproveitar. O FC Porto começa fazer pisca como sinal de aviso para o carro encarnado que segue à frente e que começa a testar os limites da berma que conduzem ao despiste. É algo contraditório que os dragões vejam o vermelho como sinal para avançar.

A equipa de Sérgio Conceição prepara uma manobra arriscada que, há bem pouco tempo, parecia ser impossível. O abrandar do veículo “Benfica” surgiu como uma oportunidade para os azuis e brancos saltarem para a liderança num pelotão onde também o Sp. Braga está metido. É um FC Porto em grande ritmo que, a cada vez que nos últimos tempos tem torcido o volante, coloca pressão na equipa da Luz. Com a vitória por 2-0, diante do Paços de Ferreira, no Estádio Capital do Móvel, os dragões, à condição, ficaram a um ponto de conseguirem conquistar o primeiro lugar, ficando a aguardar pela resposta do Benfica contra o Estoril.

“Temos de fazer o nosso jogo, vamos buscar a nossa motivação ao trabalho diário, é isso que lhes dá confiança e motivação. O jogo é o resumo do que se faz nos treinos. Por vezes, não se faz aquilo que preparamos. Não tem de haver motivação em função do ambiente, dos adeptos ou dos adversários. Tem a ver com o que fazemos e com as conquistas diárias”, explicou o treinador do FC Porto antes do encontro.

Para defrontar o Paços de Ferreira em zona de despromoção à Segunda Liga, o FC Porto praticamente na máxima força, o que, para um plantel tão desgastado nos últimos tempos por lesões e castigos, era digno de registo. Só João Mário, lesionado, não esteve disponível para Sérgio Conceição. Em relação ao jogo contra o Santa Clara, o FC Porto fez duas alterações: Taremi e Evanilson atuaram na frente de ataque, substituindo Toni Martínez e Eustáquio no onze inicial.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Otávio e Uribe manobraram o jogo do FC Porto no meio-campo (4x4x2), procurando com ênfase picar a bola para as costas de uma linha defensiva do Paços de Ferreira subida para encurtar o espaço entre setores. Os castores partiam de um 4x3x3, mas, a defender, Uilton baixava para formar uma linha de cinco sempre que era forçado a controlar Pepê. No meio-campo, a equipa de César Peixoto jogou com Rui Pires, Luiz Carlos e Holsgrove, trio que conferiu bastante solidez ao miolo.

Ficha de Jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Paços de Ferreira-FC Porto, 2-0 29.ª jornada da Primeira Liga Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria) Paços de Ferreira: Vekic, Delgado (Tiago Ribeiro, 58′), Ferigra, Nuno Lima, Antunes, Rui Pires (Nigel Thomas, 76′), Luiz Carlos (Jorge Silva, 58′), Holsgrove, Uilton, Nico Gaitán (Paulo Bernardo, 45′) e Guedes (Fábio Gomes, 76′) Suplentes não utilizados: Zé Oliveira, Pedro Ganchas, Bastos e Mauro Couto Treinador: César Peixoto FC Porto: Diogo Costa, Manafá (André Franco, 61′), Pepe, Marcano, Wendell, Uribe (Grujic, 86′), Otávio (Eustáquio, 86′), Galeno, Pepê, Taremi (Danny Loader, 77′) e Evanilson (Toni Martinez, 78′) Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Veron e Zaidu Treinador: Sérgio Conceição Golos: Taremi (66′) e Toni Martínez (83′) Ação disciplinar: cartões amarelos a Nuno Lima (38′), Rui Pires (40′), Holsgrove (45+2′ e 45+3′), Delgado (45+5′), Marcano (68′); cartão vermelho a Holsgrove (45+3′)

Só aos 38 minutos, o árbitro do encontro, Fábio Veríssimo, mostrou o primeiro amarelo. No entanto, até ao intervalo, deu mais quatro, todos eles a jogadores do Paços de Ferreira, sendo que só Holgroves viu dois, acabando expulso no espaço de um minuto entre a primeira e a segunda admoestação.

O início de encontro teve como maior ponto de interesse o remate de Taremi por cima da baliza de Vekic, num lance anulado por fora de jogo. Ainda assim, os últimos minutos da primeira parte foram dominados pelo caos. O árbitro assinalou grande penalidade de Antunes sobre Pepê, mas, após consultar as imagens, reverteu a decisão, deixando de novo o FC Porto a ter que procurar com mais afinco aquilo que ainda não tinha conseguido. Pouco depois, a expulsão de Holsgrove deixou os azuis e brancos em superioridade numérica.

Para a segunda parte, César Peixoto, que tinha prometido uma equipa a “melhorar a agressividade na zona de finalização”, sabia que vinha lá uma avalanche portista e, com menos um elemento em campo, ia ser difícil segurar o empate que o Paços justificava ao intervalo. Assim foi. Mesmo com o técnico a tentar recompor o miolo com a entrada de Paulo Bernardo logo após o regresso dos balneários, Taremi falhou isolado na cara do guarda-redes Vekic. Os dois jogadores viriam a travar novo duelo instantes a seguir, com o esloveno a levar de novo a melhor. Não era tudo.

Nuno Lima cometeu falta sobre André Franco pouco depois do médio ter entrado no encontro, levando Sérgio Conceição a baixar Pepê para lateral. Fábio Veríssimo não se apercebeu da irregularidade, embora, quando alertado pelo VAR, tenha assinalado o castigo máximo. Assistiu-se a um novo confronto entre Taremi e Vekic. Desta vez, as probabilidades eram muito favoráveis ao iraniano. O avançado do FC Porto não desperdiçou e adiantou os dragões (66′).

O Paços de Ferreira teve o azar de apanhar o FC Porto numa fase de embalo. Os castores vinham de uma derrota contra o Marítimo, adversário direto na luta pela manutenção, o que afundou ainda mais a equipa no penúltimo lugar. Os dragões viraram a cara a tais dificuldades e aproveitaram as limitações que o desanimo provocou nos castores. Sérgio Conceição lançou mais poder de fogo no encontro e foi a partir do banco que Toni Martínez (83′) ampliou a vantagem.

Os momentos finais ficaram marcados pela entrada de Eustáquio na partida que usou o nome da mãe na camisola. Esmeralda morreu enquanto o médio dos dragões representava os azuis e brancos na partida anterior do campeonato, diante do Santa Clara. Os três pontos conseguidos na Capital do Móvel deixaram mesmo o FC Porto colado ao Benfica no topo do campeonato até, pelo menos, os encarnados conseguirem responder. Os dragões fizeram a parte que lhe competia e já buzinam para passarem à frente.