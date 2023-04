“Estou feliz por não estarmos felizes com o quarto lugar”. António Félix da Costa era um piloto ambicioso antes da primeira corrida do E-Prix de Berlim, após ter ficado muito perto de subir ao pódio na corrida anterior em São Paulo. “Para ganhar campeonatos, precisamos de nos manter firmes e marcar muitos pontos. Um quarto lugar às vezes é um resultado muito bom. Vamos ver. O objetivo agora é vencer todas as corridas até o final do ano. Essa não é uma meta realista, mas certamente podemos tentar”, analisou o português. Factualmente, em 2020, só precisou de vencer três corridas — duas delas em Berlim — para se tornar campeão do mundo de Fórmula E.

Por agora, António Félix da Costa (58 pontos) ocupava o quinto lugar da classificação de pilotos liderada pelo colega de equipa na TAG Heuer Porsche, Pascal Wehrlein (86 pontos), alemão que corre em casa ao longo deste fim de semana. Depois de um início de temporada atribulado, com a adaptação ao novo carro, o português tem melhorado as classificações nas últimas corridas. Conseguiu um terceiro lugar na Índia, venceu na África do Sul e ficou em quarto no Brasil.

“Já são dois pódios e uma vitória. Estou a perseguir a liderança do campeonato que, obviamente, é do Pascal. Como equipa, queremos apenas marcar pontos sólidos. Todos os fins de semana mostramos que o carro é muito competitivo e estou feliz por agora estar numa posição em que estou confiante de que posso dar bons resultados para à equipa”.

A qualificação não foi a melhor para o piloto da TAG Heuer Porsche. Félix da Costa integrou o grupo A onde marcou o 10.º tempo, o que não lhe permitiu seguir para as eliminatórias e, consequentemente, o obrigou a sair apenas do 19.º lugar. A pole-position ficou para o suíço da Envision Racing, Sébastien Buemi.

A posição de arranque não era, de todo, a melhor, mas a corrida também teve contornos peculiares. Um toque entre Sette Câmara e Maximilian Günther obrigou à entrada do safety car. Mais grave foi o acidente entre Stoffel Vandoorne e Dan Ticktum que obrigou os dois pilotos a abandonarem e levou à intervenção de um novo safety car. Devido a todos estes incidentes, foram adicionadas mais três voltas às 40 previstas. No entanto, quando o anúncio foi feito, António Félix da Costa já tinha abandonado a corrida.

Quando o português saiu do Porsche, foi visível a frustração com que deixou o monolugar. Afinal, Félix da Costa tinha conseguido subir ao quarto lugar, mas esteve envolvido num incidente que lhe retirou a hipótese de pontuar e manter o bom momento no campeonato, em que caiu para o sétimo posto.

Mitch Evans, da Jaguar TCS Racing foi quem melhor geriu a energia na fase final e venceu a primeira corrida do E-Prix de Berlim, subindo ao quarto lugar do campeonato. Numa prova que esteve longe de ser tranquila e onde se bateu o recorde de número de pilotos a passar pela liderança numa corrida de Fórmula E, Sam Bird (Jaguar TCS Racing) e Maximilian Günther (Maserati MSG Racing) completaram o pódio. Amanhã, os pilotos voltam a competir na cidade alemã.