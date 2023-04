O presidente brasileiro, Lula da Silva, esteve em Pequim na semana passada, onde reuniu com o homólogo chinês, Xi Jinping. No encontro, os dois líderes concordam na necessidade de criar um mundo multipolar. Numa entrevista à RTP1 este sábado, quando questionado sobre as violações de direitos humanos na China e se concordava com estas práticas por parte do regime chinês, o chefe de estado do Brasil respondeu que “todos os países têm problemas”. “Temos de respeitar a autodeterminação dos povos.”

Ao segundo dia da visita a Portugal, Lula da Silva sublinhou (num entrevista gravada no início da manhã de sábado) que a China conseguiu “encontrar um jeito para resolver os problemas” para “transformar-se na primeira economia do mundo”: “Podemos não concordar com o regime chinês, mas é o seu jeito de fazer política”. Confrontado com o facto de Pequim não respeitar muitos dos pressupostos expressos na Carta das Nações Unidas, o Chefe de Estado do Brasil referiu que outros países, além da China, também não os cumprem.

Admitindo que um dos seus objetivos na política externa é a integração no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), Lula da Silva defendeu que é necessário mais vozes naquele que é o órgão mais importante da ONU.

Sobre a guerra na Ucrânia, Lula da Silva recusou que o Brasil tenha “uma posição ambígua”, insistindo que condenou a Rússia por invadir o espaço territorial da Ucrânia. Contudo, o presidente brasileiro ressaltou que não quer que o “Brasil se alinhe à guerra, quer alinhar-se com um grupo de países para construir a paz”.

“Quem vai conversar sobre a paz?”, questionou Lula da Silva na mesma entrevista à RTP1, respondendo que é necessário um grupo de países para “construir uma narrativa” de que a guerra “não é a melhor saída para os problemas”.

Questionado sobre as críticas ao Ocidente, Lula da Silva frisou que não pediu à Europa e aos Estados Unidos “outro comportamento” relativamente à entrega de armamento. No entanto, o Chefe de Estado apelou a que os países ocidentais “voltem a falar de paz”, algo que, na sua ótica, não está a acontecer. “A palavra paz desapareceu”, notou, vincando que a Rússia e a Ucrânia querem continuar as hostilidades, um caminho que vai colocar a “Humanidade a sofrer mais”.