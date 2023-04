O FC Porto alcançou os 70 pontos na Primeira Liga e vai dormir a um de distância do 1.º lugar do campeonato que, por esta altura, pertence ao Benfica. Os encarnados jogam este domingo no Estádio da Luz diante do Estoril e, caso o mau momento se prolongue, a liderança pode ainda ser uma meta possível para os azuis e brancos. O treinador dos portistas, Sérgio Conceição, desvalorizou a curta distância para o topo após a vitória por 2-0 contra o Paços de Ferreira.

“Importa é termos mais um ponto em maio. Não dependemos de nós por demérito no nosso percurso. A equipa que está à frente, o Benfica, foi mais regular. Estávamos a uma distância muito maior e, agora, reduzimos essa distância para o primeiro classificado. Temos que estar atentos ao Sp. Braga que está a fazer um campeonato excelente também. É continuar o nosso trabalho diário para tentarmos conquistar cinco vitórias no campeonato. No fim, fazemos as contas”, afirmou.

Os dragões tiveram uma primeira parte difícil na Mata Real, contra um Paços que “com esta atitude competitiva, não estaria tão aflito”, mas a expulsão de Holsgrove, que deixou o FC Porto a jogar com mais um elemento, acabou por desbloquear a partida na segunda parte a favor dos azuis e brancos. “Criámos algumas ocasiões na primeira parte. Na segunda, com a expulsão do jogador do Paços, ficou mais fácil. Ou tornámos mais fácil, porque já tivemos uma experiência com o Casa Pia, onde o adversário ficou em inferioridade numérica e não fizemos golo. Por vezes, torna-se ainda mais complicado. De qualquer das maneiras, a equipa esteve bem”, analisou Sérgio Conceição. “Faltou sermos mais eficazes. Se fossemos mais eficazes, tínhamos saído daqui com outro resultado. É uma vitória justa da minha equipa”.

Toni Martínez selou o resultado final e foi a demonstração prática do efeito que as substituições de Sérgio Conceição tiveram no encontro. O primeiro jogador a ser lançado pelo técnico foi André Franco que teve um desempenho ao nível das exigências. “O André Franco está a ter comportamentos diferentes do que tinha antes de chegar ao FC Porto. Isso é mérito dele. Mostra que é possível melhorar. Além da qualidade técnica que tem e que é reconhecida por todos, precisa de associar outras coisas ao seu jogo, com bola e sem bola. Teve uma boa entrada, como todos os outros. Aproveito para dar os parabéns. Foram fundamentais os jogadores que entraram no jogo. Isto revela o espírito de grupo que existe no nosso balneário. Foram importantes os reforços que entraram lá para dentro”.