O filme “Novíssimas Cartas Portuguesas”, de Irina Pampim Silva, Cecília Honório e Paula Miranda, foi o mais premiado no festival de cinema Porto Femme, que terminou este domingo. Nesta 6.ª edição do Porto Femme, o filme “Novíssimas Cartas Portuguesas” obteve três prémios: Melhor Documentário, Prémio “A voz das Mulheres” e Prémio “Lutas e Direitos das Mulheres”.

“Novíssimas Cartas Portuguesas” foi feito a propósito dos 50 anos da publicação do livro “Novas Cartas Portuguesas”, de Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta, pedra fundamental do movimento feminista português.

No filme são reunidos depoimentos inéditos de várias mulheres, nomeadamente da ginecologista Ana Campos, da atriz Sara Barros Leitão e da antiga deputada do PCP Rita Rato, sobre a relevância daquele livro, publicado em 1972, banido e censurado pelo regime, no qual as autoras denunciavam as opressões a que as mulheres eram sujeitas, criticavam a guerra colonial, o Estado Novo e a violência fascista.

Sendo apresentado – tal como o livro – como uma obra coletiva, o documentário “Novíssimas Cartas Portuguesas” foi produzido por Irina Pampim Silva, as entrevistas e a revisão são de Cecília Honório e a edição e montagem de Paula Miranda.

O festival Porto Femme, dedicado a cineastas mulheres e que decorreu em vários espaços da cidade, mas em particular no Batalha Centro de Cinema, distinguiu cerca de duas dezenas de filmes portugueses e estrangeiros.

Da lista de premiados divulgada, destaque para Rita Barbosa, que venceu o prémio de melhor curta-metragem com “2.ª Pessoa”, e Júlia Barata, distinguida com o prémio de melhor animação com “Tindergraf”. “Espelho Eu”, de Biatriz Ribeiro, venceu o prémio de melhor obra experimental.

Das obras estrangeiras apresentadas este ano, o prémio de melhor longa-metragem foi para “Woman On The Roof”, de Anna Jadowska (Polónia), e o de melhor curta para “Cycle”, de Naz Çaybasi (Turquia).

“Julie on line”, de Mia Ma (França), arrecadou o prémio de melhor documentário, “Amarradas”, de Cármen Córdoba (Espanha), o de melhor animação e “For the Skeptical”, de Dawn Westlake (EUA) o de melhor obra experimental. Guadalupe Fiñana recebeu o prémio de melhor atriz pela prestação no filme “Maruja”, de Berta García (Espanha).

Nesta edição, o Porto Femme exibiu 126 filmes, oriundos de 41 países.