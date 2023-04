Era praticamente uma questão de tempo. Apesar da derrota frente ao Sporting no Estádio da Luz, naquele que foi o encontro da história com mais público no futebol feminino (mais de 27.000 pessoas), o Benfica foi mantendo o trajeto quase destinado a ganhar todas as competições em termos nacionais depois de ter feito a melhor presença na fase de grupos na Liga dos Campeões: ganhou a Supertaça frente ao Sporting, venceu a Taça da Liga com o Sp. Braga, tinha nove pontos de avanço no Campeonato e estava ainda nas meias da Taça de Portugal. E para que não existissem dúvidas, no encontro frente a um dos segundos classificados na última jornada, as encarnadas golearam de novo o Sp. Braga por 6-0. O título estava a quatro pontos.

No início da receção ao Atl. Ouriense, havia no Seixal ainda a esperança de que a festa pudesse ser feita já este domingo. Porquê? À hora em que as equipas entraram em campo, o Sporting mantinha o empate sem golos fora com o Damaiense. Teve oportunidades, acertou no ferro por Diana Silva, não conseguiu marcar. E a entrada do Benfica deu poucas esperanças ao adversário, com Jéssica Silva (8′) e Ana Vitória (13′) a fazerem o 2-0 nos 15 minutos iniciais, o que deixava todas as atenções centradas por fora para o jogo das leoas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

⚽️ JÉSSICA SILVA SL Benfica 1 – 0 Ouriense#SLBenficaFem????⚪️#Inspiradoraspic.twitter.com/iyFF772Ut3 — SL Benfica Futebol Feminino (@BenficaFem) April 23, 2023

⚽️ ANA VITÓRIA SL Benfica 2 – 0 Ouriense#SLBenficaFem????⚪️#Inspiradoraspic.twitter.com/fYChxkHLg3 — SL Benfica Futebol Feminino (@BenficaFem) April 23, 2023

Não era o encontro mais fácil para o Sporting e essas dificuldades continuaram a sentir-se até aos 55′, altura em que Ana Capeta viu bem Diana Silva ao segundo poste numa saída rápida para assistir a companheira de Seleção para o 1-0 antes de nova bola ao poste de Diana Silva. Em caso de vitória, não só o conjunto verde e branco conseguia isolar-se na segunda posição com mais três pontos do que o Sp. Braga como evitava uma festa do Benfica que é mesmo uma mera questão de tempo. Tudo ficaria fechado nos derradeiros dez minutos, com Ana Capeta a marcar de cabeça após canto e a fazer o 2-0 final no encontro desta tarde (81′).

#FutFemSCP | ????️ O golo de Diana Silva que inaugurou o marcador na Damaia ????#SFDSCP | 0-1 | #LigaBPI pic.twitter.com/HnRBxU4UTT — Sporting CP Futebol Feminino (@FutFemSCP) April 23, 2023

O champanhe teria de ficar ainda guardado até 7 de maio, altura em que o Benfica defronta o Valadares fora em Gaia (antes há a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal com o Famalicão, com 3-3 na partida inicial) e vai necessitar apenas de um pontos para se sagrar matematicamente campeão. No entanto, todos os sorrisos que vinham do intervalo já com uma vantagem de 3-0 (Carole Costa fez o terceiro aos 41′) eram como uma festa antecipada, tendo em conta a larga vantagem nos golos marcados e sofridos que as encarnadas têm em relação ao Sporting (mais 85 contra mais 46 das leoas). A 18.ª vitória em 19 jogos, essa, ganharia ainda outra expressão no segundo tempo, com a capitã internacional canadiana Cloé Lacasse a bisar e a chegar aos 100 golos pelas encarnadas antes de Kika Nazareth fechar as contas no 6-0.

⚽️ CAROLE COSTA SL Benfica 3 – 0 Ouriense#SLBenficaFem????⚪️#Inspiradoraspic.twitter.com/QGIgQIgGg9 — SL Benfica Futebol Feminino (@BenficaFem) April 23, 2023