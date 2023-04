A ministra da Habitação entende que o apoio às rendas do pacote Mais Habitação não colidirá com os programas municipais já existentes e diz que o Governo está a trabalhar com as câmaras municipais para “encontrar soluções”. Marina Gonçalves responde, assim, às declarações de Rui Moreira, que no início de abril lhe escreveu uma carta a mostrar preocupação com o fim do apoio municipal no Porto à habitação por considerar que não é compatível com a medida do Governo.

Em entrevista ao JN e à TSF, Marina Gonçalves disse que o Executivo tem “um entendimento um bocadinho diferente sobre a coexistência ou não dos apoios à renda com um apoio de âmbito nacional, que é oficioso, nem sequer implica requerimento, e que é extraordinário, ao contrário destes programas dos município”. Mas admite, que “havendo esta preocupação” dos municípios, é necessário “encontrar soluções em conjunto”.

A ministra argumenta que a proposta, que já seguiu para a Assembleia da República, prevê um apoio “cumulativo”, pelo que “não há problema de coexistência no nosso decreto-lei”. “Há sim, olhando para alguns regulamentos municipais, uma dimensão de não acumulação nesses regulamentos e essa dimensão deve ser trabalhada em conjunto. E aquilo que fizemos foi construir uma norma que clarifique”, explicou.

O autarca do Porto, Rui Moreira, tinha enviado uma carta à ministra da Habitação antecipando que o apoio às rendas no pacote Mais Habitação não seria compatível com o programa municipal Porto Solidário, que também dá apoios às rendas a famílias com dificuldades económicas. “Seguindo o princípio da correta e eficiente gestão dos recursos públicos, não é permitida a duplicação ou sobreposição de apoio financeiros públicos para o mesmo fim às mesmas famílias”, justificou, na carta.

Como resultado, antecipava que com a entrada em vigor do pacote Mais Habitação, “se nada mais” fosse feito, “88% das famílias que atualmente beneficiam do Porto Solidário passarão automaticamente a receber, tal como previsto na lei, o apoio do Governo, perdendo, assim, o apoio da Câmara Municipal do Porto”, que Rui Moreira considera ser mais vantajoso do que o do Governo.

Sobre o Porto Solidário, Marina Gonçalves diz mesmo que “o problema foi identificado”, mas nem sequer foi reportado às famílias. “Foi falado com quem tinha de ser, que era com as câmaras municipais e com o Governo. Encontrou-se a solução, resolveram-se as dúvidas que havia sobre a acumulação dos apoios”, garantiu.