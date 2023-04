O bombardeamento russo em Kharkiv, as críticas de Sergei Lavrov aos Estados Unidos e a polémica declaração do embaixador chinês em França: leia o ponto de situação com os desenvolvimentos da guerra na Ucrânia ao longo deste domingo, em que se completam 424 dias desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Pode continuar a acompanhar o liveblog do Observador sobre a guerra na Ucrânia.

O embaixador chinês em França disse que os países pós-soviéticos não são verdadeiramente independentes. “Estes países ex-URSS não têm um verdadeiro estatuto no direito internacional”, afirmou o embaixador. Os países Bálticos e a Ucrânia reagiram considerando as declarações inaceitáveis.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, deixou duras críticas aos Estados Unidos, depois de Washington ter recusado vistos aos jornalistas russos que deveriam acompanhar Lavrov na sua viagem diplomática a Nova Iorque, para presidir a um conjunto de reuniões do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, diz que Moscovo vai acabar com o acordo de cereais se os países do G7 decidirem suspender as exportações para a Rússia.

O governo francês prometeu hoje fornecer barcos, autocarros e carris ferroviários à Ucrânia, para ajudar a repor as infraestruturas de transporte danificadas desde o início da invasão russa.

O Papa viaja na próxima semana para a Hungria, “centro de uma Europa onde sopram os ventos da guerra”. Francisco explicou que esta viagem ao centro da Europa, de 28 a 30 de abril, coincide também com “o deslocamento de tantas pessoas que põe na ordem do dia urgentes questões humanitárias”.

O Grupo Wagner está a tentar criar uma “confederação” de Estados anti-Ocidente em África. Documentos secretos dos serviços de inteligência dos EUA, revelados pelo The Washington Post, mostram a influência crescente do grupo de mercenários em África para angariar aliados de Moscovo.

Nikolai Peskov, filho do porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov, confirmou que combateu na Ucrânia como membro do grupo Wagner. A informação tinha sido avançada pelo líder da milícia privada, mas ainda não tinha sido confirmada por Nikolai Peskov ou o pai.

A Rússia está a recomendar aos seus cidadãos que não viajem para o Canadá devido a alegados casos de discriminação e violência, segundo o ministério dos Negócios Estrangeiros do país, citado pelo The Guardian.

O Ministério da Defesa do Reino Unido, no ponto de situação diário, avançou que a Rússia lançou uma nova campanha de recrutamento de militares, nas redes sociais, em cartazes e na televisão. Nos anúncios “apela ao orgulho masculino dos potenciais recrutas” e pede “homens a sério”. Também salienta os “benefícios financeiros” que oferece a quem se voluntariar.

O ministro adjunto dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andriy Melnyk, defendeu que a Ucrânia precisa de receber muito mais apoio militar do que tem recebido para conseguir pôr fim à guerra este ano.”Estamos agradecidos aos nossos aliados pelo apoio militar, mas não é suficiente”, afirmou.

A Rússia bombardeou Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, com mísseis S-300, no final do dia deste sábado, disse o governador, Oleh Syniehubov, e o presidente da câmara, Ihor Terekhov. Tanto a cidade como os arredores foram alvo dos ataques.