Subiu, subiu, subiu mais um bocado, subiu quase até ao pódio. Apesar da qualificação que ficou muito aquém no primeiro dos dois ePrix de Berlim, que fez com que saísse de uma modesta 19.ª posição (uma das piores do ano), António Félix da Costa foi ganhando lugares atrás de lugares até chegar ao quarto posto quando havia ainda dez voltas por realizar mas um erro de Jake Dennis que poderia ter feito ainda mais estragos do que proporcionou levou a que o português desistisse com a asa dianteira e a suspensão afetadas.

Mitch Evans e Sam Bird fecharam os dois primeiros lugares do pódio para a Jaguar, Max Günther segurou a terceira posição, Félix da Costa acabou por não pontuar quando, caso tivesse pelo menos mantido o quarto lugar que ocupava por altura do acidente, estaria nesta altura em segundo do Mundial apenas atrás do seu companheiro de equipa Pascal Wehrlein. “Os freios dianteiros só foram acionados quando estava a rodar. Precisamos ver o que causou o problema de não conseguir parar. Na Fórmula E levantamos o pé tão cedo que não é como noutra categoria”, justificou o britânico Jake Dennis, da Avalanche Andretti.

OH MY GOODNESS! ???? Jake Dennis is in the wall in the most dramatic fashion, clipping da Costa in the process!@SABIC #BerlinEPrix pic.twitter.com/u6EMx32Xk1 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) April 22, 2023

“Já são dois pódios e uma vitória. Estou a perseguir a liderança do campeonato que, obviamente, é do Pascal [Wehrlein]. Como equipa, queremos apenas marcar pontos sólidos. Todos os fins de semana mostramos que o carro é muito competitivo e estou feliz por agora estar numa posição em que estou confiante de que posso dar bons resultados para à equipa”, tinha referido antes do fim de semana o piloto português da Porsche, que vinha de uma vitória na Cidade do Cabo, um pódio em Hyderabad e um quarto lugar em São Paulo antes da desistência que obrigava agora o português a aspirar a lugares cimeiros para recuperar no Mundial.

Apesar de não ter sido ainda a qualificação desejada e ao nível das corridas que antecederam a paragem em Berlim, António Félix da Costa ficou com o décimo melhor registo da qualificação numa quinta linha que tinha ainda o atual campeão Stoffel Vandoorne a seu lado. A partida, essa, acabou por ser atrasada de forma ligeira por uma manifestação que colocou dois adeptos sentados na pista numa zona dos carros da frente antes de chegarem a correr vários elementos da segurança entre aplausos e assobios do público, sendo que os comissários pediam desculpa aos pilotos mas retardavam mais o início depois de um manifestante ter deixado uma substância que levou a uma dupla confirmação de que tudo estava em ordem para o arranque.

An all-ABT front row ???? This is the official starting grid for the 2023 @SABIC #BerlinEPrix ⚡️???????? — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) April 23, 2023

.@afelixdacosta gets into his car. We are ready to go! pic.twitter.com/DLJbzkVTM0 — TAG Heuer Porsche FE Team (@PorscheFormulaE) April 23, 2023

O português da Porsche manteve a mesma décima posição num arranque marcado por esse pequeno atraso, com os ABT Cupra de Robin Frijns e Nick Müller a segurarem os dois primeiros lugares com Sébastien Buemi no terceiro posto. Pouco depois, Félix da Costa pareceu dar ainda um pequeno toque em Sam Bird mas à quarta volta subia a nono tendo o melhor registo da corrida, sendo que ainda antes da décima volta já tinha alcançado a sétima posição que passou depois a quarta, antes da primeira passagem pelo attack mode que nenhum dos Porsche tinha ainda feito. Se na frente voltava a haver várias mudanças na liderança da corrida (na véspera foram 23), entre os que se seguiam havia as movimentações para chegar à frente.

Ainda antes de meio da corrida, numa prova que voltou a ser muito disputada, António Félix da Costa subia a segundo apenas atrás do companheiros Pascal Wehrlein, aproveitando esse momento para voltar a passar no attack mode e descer a quarto por instantes. Mesmo com um toque de Nick Cassidy à mistura, o português percebia que era possível regressar aos pódios em Berlim, traçado que foi fundamental quando estava na DS Techeetah em 2020 para chegar ao título de campeão mundial, evitando a todo o custo mais toques que lhe terminassem a corrida como na véspera, o que fez com que descesse para sétimo pouco depois. Entre as subidas e descidas, os Porsche acabaram por não aguentar esses lugares de pódio, com o português a terminar com mais energia mas em quinto atrás de Nick Cassidy, Jake Dennis, Jean-Éric Vergne e Evans.