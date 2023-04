Até março, venderam-se 2,8 milhões de livros em Portugal, gerando 39,3 milhões de euros em receitas, indicam dados da GFK a que o jornal ECO teve acesso e que divulgou este domingo, dia mundial do livro. Trata-se de uma subida de 13% em receitas face ao período homólogo do ano passado.

Segundo a mesma publicação, é nas livrarias que se verifica o “grosso das vendas em unidades, tendo sido responsável por 2 milhões das unidades vendidas e por 31,5 milhões de euros das receitas”. No caso dos hiper e supermercados venderam-se 800 mil obras nestes primeiros três meses, o que representa cerca de 7,8 milhões de euros em receitas.

É um arranque de ano promissor para o mercado livreiro que, em 2022, cresceu 16% em Portugal em relação ao ano anterior, com receitas na ordem dos 175 milhões de euros. Em unidades, trata-se de um aumento de 13%. O género infanto-juvenil foi o que vendeu mais em termos de unidades, representando 34% das vendas nacionais. A seguir ficou a não-ficção, com 32%, e a ficção, com 31%.

No ano passado, um estudo da Fundação Calouste Gulbenkian sobre os hábitos culturais dos portugueses revelava que 61% dos inquiridos não tinham lido qualquer livro impresso nos 12 meses anteriores – por comparação, a percentagem era de 38% em Espanha, referia o mesmo estudo. A leitura de livros eletrónicos interessava a apenas 10%.