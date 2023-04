De Matosinhos a Alverca vão, de carro, quase três horas de distância. De avião é menos, particularmente se se tratar do avião militar KC-390 em que António Costa e Lula da Silva entraram esta segunda-feira para voar de um ponto ao outro, cumprindo a agenda do Presidente brasileiro em Portugal e aproveitando o momento simbólico para apresentar o avião, “o maior projeto de engenharia entre Brasil e Portugal”. Um pretexto adequado para “relançar” as relações entre Portugal e Brasil, na fase pós-Bolsonaro.

Em mais um encontro entre Costa e Lula em território português, as referências a essa época foram uma constante — Costa, mais subtil, e Lula, mais direto, não pouparam nos ataques ao antecessor do Presidente brasileiro pela falta de “civilidade” e de abertura ao mundo (e a Portugal em particular). E, ao lado de Lula, o primeiro-ministro português ainda ouviu elogios ao seu trabalho para “mudar a cara” de Portugal — e até à relação que mantém com Marcelo Rebelo de Sousa.

A troca de mimos aconteceu ainda em Matosinhos, onde Costa e Lula arrancaram a manhã, no Fórum Empresarial Portugal-Brasil. Foi lá que Costa entrou pela porta principal e Lula pela garagem, encontrando-se ambos na sala preparada para assistir à assinatura dos acordos entre a AICEP e a congénere brasileira (a APEX, que abrirá uma agência em Portugal, revelou Lula) e um protocolo entre o IAPMEI e a Federação de Câmaras Portuguesas de Comércio do Brasil.

