Poceirão. Ota. Tancos. Sintra. Estas são quatro das novas oito opções onde pode nascer um novo aeroporto internacional em Portugal. Apostiça, Rio Frio, Poceirão e Évora fecham a lista, disponível no site Aeroparticipa. A notícia é avançada pelo jornal Eco.

Segundo aquele jornal, foi na sequência da consulta aberta aos cidadãos, que Comissão Técnica Independente acrescentou mais oito opções para o novo aeroporto, fazendo subir as hipóteses disponíveis para 17. Na próxima quinta-feira, a lista — que começou por ter cinco opções — será encurtada.

“Recebemos mais de 700 propostas, das quais retivemos oito, que foram as que tinham informação para podermos considerar”, esclareceu Rosário Partidário, presidente da comissão, citada pelo Eco. “No final do ano vamos chegar a uma solução que já tinha sido abordada ou até uma nova, o certo é que vai acontecer algo que não aconteceu até agora que é ter um processo participativo. No total recebemos à volta de 27 mil contribuições.”

As hipóteses iniciais para a localização do futuro aeroporto que servirá a região de Lisboa eram a manutenção da Portela mais Montijo (ou Montijo mais Portela), Portela mais Santarém, ou novas instalações no Campo de Tiro de Alcochete ou em Santarém. Mais tarde, já em janeiro, surgiram as opções de Beja e de Portela mais Alverca. Quatro meses depois, em abril, surgiu a Base Aérea de Monte Real e Alcochete+Portela.

Está previsto que o relatório final da comissão seja entregue ao ministro das Infraestruturas até 31 de dezembro.