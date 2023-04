Um homem que morreu de ataque cardíaco no navio-cruzeiro Celebrity Equinox, em agosto, terá sido mantido durante seis dias num frigorífico para bebidas, e não na morgue, segundo uma ação judicial interposta pela família da vítima à empresa de cruzeiros.

A informação foi avançada iniciamente pelo The Miami New Times, mas já está a ser difundida por vários órgãos de comunicação social norte-americanos. O processo foi submetido no tribunal da Florida, nos Estados Unidos, a 19 de abril. A família de Robert Jones, que tinha 78 anos quando morreu a bordo, acusa a empresa de não conservar adequadamente o corpo, resultando na sua decomposição.

“O frigorífico em que o corpo do Sr. Jones foi encontrado pelo funcionário do funeral tinha bebidas ao lado e não estava a uma temperatura que fosse suficiente ou adequada para manter um cadáver e prevenir a sua decomposição”, diz a queixa, citada pelo jornal. Legalmente, os navios de cruzeiros têm de dispor de morgues na embarcação, frisa a mesma publicação.

Robert Jones morreu em agosto de ataque cardíaco durante um cruzeiro pelas Caraíbas num navio da Celebrity Equinox. Perante o sucedido, a empresa terá dado duas opções à viúva: permitir que o marido fosse retirado do navio em Porto Rico, onde era expectável que tivesse de permanecer alguns dias para que fosse feita uma autópsia, ou deixar que o corpo ficasse na morgue da embarcação durante uma semana até que esta voltasse para os EUA. A mulher terá escolhido a segunda opção.

Contudo, a morgue não estava, afinal, disponível e o cadáver terá ficado durante uma semana num frigorífico para bebidas, acusa a queixa submetida agora no tribunal norte-americano. A família de Jones, que deixa mulher, duas filhas e três netos, exige pelo menos um milhão de dólares (cerca de 940 mil euros).

A empresa Celebrity Cruises tem recusado comentar o assunto a várias publicações. À Sky News justifica a decisão pela sensibilidade do caso e por “respeito à família”.