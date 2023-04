Aquela arrancada em Milão a fazer lembrar os melhores tempos de Ruud Gullit quando jogava no AC Milan com os compatriotas Marco van Basten e Frank Rijkaard é daqueles momentos que marcam a carreira de um jogador. Muitas vezes, o complicado é voltar a fazer algo do género. Rafael Leão demorou menos de cinco dias. E ainda acrescentou uma pequena nuance no final da jogada, não tendo em campo Giroud para fazer a assistência como tinha acontecido na Liga dos Campeões: foi mesmo até ao fim, arriscou o remate, marcou, fez o terceiro bis da época, deu a vitória que voltou a reaproximar os rossoneri dos lugares de acesso à Champions e mostrou que é um dos melhores avançados da atualidade (e mais na moda, acrescente-se).

Leão x Gullit ???? Legend @RafaeLeao7 pic.twitter.com/C6rJ5asfpx — Best of Rafael Leão (@BestofLeao) April 19, 2023

“Tento sempre fazer aquilo que fiz pelo AC Milan. Quando não marco, pelo menos tento assistir e ajudar os meus companheiros. O mais importante é que ganhámos, já há algum tempo que não ganhávamos um jogo na Serie A”, comentou o internacional à DAZN no final do encontro. “O segundo golo foi bom, é difícil quebrar boas equipas como o Lecce. Marcámos na primeira parte e isso permitiu abrir alguns espaços. Esta vitória permite-nos subir na classificação. Voltar a marcar em San Siro foi maravilhoso. Pensei nisso antes do jogo, tinha de marcar. É sempre maravilhoso marcar neste estádio, diante todos estes adeptos”, acrescentou ainda o jogador que não fazia um golo em Milão para a Serie A desde novembro (Fiorentina).

Em paralelo, Rafael Leão falou também da particularidade de ter feito apenas o segundo golo de cabeça entre todos os que tem desde que chegou ao AC Milan. “O treinador [Stefano Piolo] tem estado a trabalhar comigo nos treinos, ele quer que eu marque mais de cabeça porque, com as minhas caraterísticas, devia ser melhor nesse aspeto. Estou feliz com isso”, destacou ainda o avançado, que com mais um bis igualou um recorde de Cristiano Ronaldo tornando-se apenas o segundo português a marcar mais de dez golos em épocas consecutivas na Serie A ao mesmo tempo que bateu o recorde pessoal de golos na Liga italiana que tinha feito na última época: dos 11 golos e dez assistências em 2021/22 leva 12 golos e seis assistências em 2022/23, estando nesta fase a um golo e duas assistências de igualar os melhores registos da carreira.

Rafael Leão has scored more league goals in 2022/23 than he's ever managed in a single campaign in his career. 12 and counting. ???? pic.twitter.com/TkZvpMyJCS — Squawka (@Squawka) April 23, 2023

“O Rafa é um rapaz inteligente. Acho que deveria ir mais vezes ao segundo poste em jogo corrido e em cantos. Ele tem 1,90m de altura, são poucos os laterais que conseguem lidar com ele fisicamente nessas situações. Há várias pequenas áreas em que ele precisa de melhorar e estamos a trabalhar nelas nos treinos. Sabemos que estamos na meias-finais da Liga dos Campeões mas nas próximas semanas precisamos dar tudo na Série A”, comentou no final do encontro Stefano Pioli, agradado com o regresso aos triunfos do AC Milan frente ao Lecce mas desalentado por não ter a oportunidade de utilizar Zlatan Ibrahimovic, avançado sueco de 41 anos que superou uma longa ausência por lesão e que teve um problema físico no aquecimento.

Rafael Leão: The second Portuguese player to score more than 10 goals in two consecutive league seasons, after Cristiano Ronaldo ???????????????????????? pic.twitter.com/UD2dMGCg4k — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 23, 2023

Entre todos os feitos em campo, continua uma grande dúvida fora dele: por onde passará o futuro de Rafael Leão a breve e médio prazo? A pouco mais de um ano de terminar contrato com o AC Milan, os rossoneri continuam com a esperança de chegarem a um acordo de renovação mas são vários os clubes potencialmente interessados no jogador com Real, Barcelona, City e Chelsea a serem os mais recentes na órbita do avançado. Em paralelo, existe ainda a situação de litígio com o Sporting na sequência da rescisão sem justa causa em 2018, com os leões a terem de receber por decisão judicial mais de 20 milhões de euros mas a quererem ainda mediante recurso um total de 45 milhões pelo jogador formado nos verde e brancos.