O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decretou prisão preventiva para quatro dos 15 suspeitos de tráfico de droga detidos na quinta-feira no Porto, no âmbito de uma operação policial, disse esta segunda-feira à Lusa fonte da PSP.

Segundo a fonte das Relações Públicas do Comando Metropolitano do Porto da PSP, outros três vão aguardar julgamento em prisão domiciliária, sendo que os restantes ficaram em liberdade.

A PSP apreendeu na quinta-feira mais de 62 mil doses de droga numa operação que incidiu nos bairros da Pasteleira Nova e Pasteleira, no Porto, que se chegassem aos consumidores poderiam render cerca de um milhão de euros.

Nesta operação foram detidas 15 pessoas, nove homens e seis mulheres, e realizadas 44 buscas domiciliárias e não domiciliárias.

Na quinta-feira de manhã, o diretor nacional da PSP, Manuel Magina da Silva, disse aos jornalistas, no bairro da Pasteleira Nova, que, além desse local, as buscas se estenderam ainda a Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Gondomar e Maia, no distrito do Porto.

Além dos 11 quilos de droga (heroína, cocaína, haxixe e anfetaminas), suficientes para 62 mil doses individuais, foram igualmente apreendidos nesta operação mais de 13 mil euros, armas de fogo, viaturas automóveis e motociclos.

Um dos detidos nesta ação, que envolveu 300 agentes, foi o líder de uma das “principais redes de tráfico de droga do Porto”, segundo a PSP.

Os 15 detidos, nove homens e seis mulheres, têm idades entre os 24 e 65 anos, são de nacionalidade portuguesa e, alguns destes, têm já antecedentes criminais pela prática dos mesmos crimes, sublinhou.