A comissão dinamizadora da plataforma cidadã “Sim ao Aeroporto Internacional de Beja” escreveu ao Governo a defender que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) financie as obras que são necessárias nas ligações ferroviárias do Alentejo.

Numa carta enviada na passada semana à ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e à qual a agência Lusa teve acesso, a plataforma cidadã defende a “importância estratégica” da modernização e eletrificação do troço ferroviário entre Beja e Funcheira (Ourique) e a criação da variante da Linha do Alentejo ao Aeroporto de Beja.

É um investimento que deve “ser considerado, com caráter de urgência e de interesse nacional“, argumenta a plataforma, salientando que trará “impactos positivos” para todo o sul do país.

Entre os impactos positivos, a plataforma destaca a possibilidade de se “garantir a ligação direta de Faro às capitais do Alentejo e à Estremadura espanhola e destas com o Algarve”, além de “garantir e dar fiabilidade ao crescente transporte de mercadorias entre Sines e o resto do país, bem como para o estrangeiro”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O investimento iria ainda “servir a agricultura, as agroindústrias e o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, […] responder à crescente e exponencial procura turística no Alentejo e Algarve […] e garantir o transporte de qualidade num território que representa mais de um terço do território nacional”, acrescenta.

Na missiva enviada ao Governo, a plataforma cidadã lembra que o troço ferroviário entre Beja e Funcheira já existe, tendo “características excecionais, desde que modernizado e eletrificado, para garantir a circulação de mercadorias e a circulação de comboios de passageiros em velocidades entre os 200/250 kms/hora”.

Será a “única forma de esmagar o tempo necessário para percorrer as distâncias que separam o Aeroporto de Beja do Algarve, da península de Setúbal e da Estremadura espanhola que são a base do seu ‘hinterland’ natural”, argumenta.

Para a plataforma cidadã, o investimento iria também “fazer do Aeroporto de Beja parte da solução dos problemas aeroportuários com os quais o país se defronta”, devendo ser concretizado com “a reprogramação em curso do PRR”.

“É uma oportunidade, que pode ser única, para responder positivamente à resolução n.º 6 da Assembleia da República, […] no sentido de ser assegurada a modernização e eletrificação de toda a Linha Ferroviária do Alentejo e uma maior utilização do Aeroporto de Beja em todas as suas vertentes”, conclui.