O vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz sublinha que a sondagem conhecida esta segunda-feira que coloca os social-democratas três décimas à frente do PS ainda não espelha o que diz serem as “trapalhadas” na comissão parlamentar de inquérito à TAP, “o que valoriza ainda mais o resultado”. Sobre a entrevista a António Costa, à RTP, diz que mostra “um homem cansado”.

Em declarações à Rádio Observador, Pinto Luz rejeita que a diferença de três décimas na sondagem da Aximage para o DN/JN/TSF seja “poucochinho” dada a situação atual. Em vez disso, mostra que “o PSD, nos últimos 10 meses, tem vindo a consolidar sistematicamente, numa competição direta com o PS“.

O social-democrata salienta que o partido “está a ganhar em todas as faixas etárias, incluindo os mais idosos”. A sondagem foi realizada entre 10 e 14 de abril, antes do anúncio do Governo do aumento extraordinário das pensões e consequente cumprimento integral da fórmula de atualização.

Os resultados, diz, mostram a “solidez na liderança de Luís Montenegro” e não espelham as “trapalhadas que temos vindo a saber na comissão parlamentar de inquérito”, “o que valoriza ainda mais o resultado” do PSD, acredita.

Confrontado com as declarações de António Costa que, à RTP, disse que o PSD ainda não rejeitou totalmente acordos com o Chega, Miguel Pinto Luz defende que Luís Montenegro já foi “claríssimo” e que o primeiro-ministro usa esse argumento porque “já não tem nada onde se agarrar”.

[Oiça aqui as declarações de Miguel Pinto Luz à Rádio Observador]

“Foi uma entrevista vazia, sem qualquer ideia, sem esperança, de um homem que está cansado, o seu prazo de validade já expirou e ainda não se apercebeu disso”, atirou, apontando ainda o que apelida como uma guerra interna dentro do PS, “entre pedronunistas e medinistas”.

O PSD, garante, não está “focado” em eleições, mas em “fazer uma oposição e um escrutínio permanente”.