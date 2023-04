Um homem de 30 anos atropelou hoje cinco pessoas num “ataque terrorista” no centro de Jerusalém, disse o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. O homem acabou por ser baleado por um civil armado, segundo as autoridades policiais do país.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que pelo menos cinco pessoas ficaram feridas naquilo que classificou como “ataque terrorista”.

Segundo a Magen David Adom, uma agência israelita equivalente à Cruz Vermelha, entre as vítimas está um homem com 70 anos, que ficou em estado grave, uma mulher com 30 e três homens entre os 25 e os 50 anos que se encontram em condições menos preocupantes.

A polícia israelita identificou o agressor como sendo um homem com 30 anos, natural de Beit Safafa, no leste de Jerusalém, uma área palestiniana posteriormente anexada por Israel.

“Um civil que estava próximo do local e que presenciou a cena, disparou e neutralizou o terrorista” que acabou por morrer, informou a polícia no seu comunicado.

O primeiro-ministro israelita afirmou que o ataque constituiu outra tentativa para “assassinar cidadãos de Israel”.

O conflito israelo-palestiniano tem vindo a registar uma escalada de violência desde janeiro, e já resultou em 118 mortos desde o início do ano, segundo a contagem da agência de notícias AFP.