Famílias com filhos foram as que mais viram peso da carga fiscal no rendimento subir

Os solteiros com filhos também são mais penalizados face a 2021, segundo os cenários estudados pela OCDE. Se tiver dois filhos e receber 67% do salário médio, tem uma carga fiscal de 8,1% (a média da UE é 3,6%), mais de um ponto percentual acima do que acontecia em 2021 (6,9%) e bem longe dos números de 2010 (1,7%).

Ainda assim, o benefício fiscal associado às famílias com filhos continua a ser significativo. Isto porque os solteiros sem filhos chegam a descontar quase 30%, em média: se tiver um salário médio, a carga fiscal sobre o salário bruto será de 28,1% (28,8% na UE), o mesmo do que no ano passado, e acima dos 22,2% de 2010. Já um solteiro sem filhos que recebe 67% acima do salário médio, poderá esperar entregar ao Estado 35,3% do rendimento (34,3% na UE), mais quatro décimas face ao ano anterior e menos 5,8 p.p. em relação a 2010. As contas da OCDE já têm em conta o desdobramento dos escalões e o aumento das deduções a partir do segundo filho.

Já se olharmos para a carga fiscal sobre os custos totais do trabalho, esta fixou-se em 37,5%, em 2022, mais 0,31 p.p. face ao ano anterior. Portugal foi um dos países onde a carga fiscal calculada nestes termos, para um casal em que ambos têm rendimentos do trabalho, com dois filhos, subiu no ano passado. Segundo a OCDE, a maior parte dessa subida é explicada pelo aumento do imposto sobre o rendimento, já que as contribuições sociais se mantiveram iguais (11% do ordenado).

Noutros países a carga fiscal em percentagem dos custos laborais diminuiu, resultado sobretudo de alterações ao sistema fiscal e às contribuições sociais ou por um aumento dos benefícios monetários e fiscais para famílias com filhos entre os dois anos. Foi o caso da Hungria, Letónia, Israel, Eslováquia, Itália, Áustria e Turquia.

Em termos totais — a “tax wedge”, a diferença entre os custos para a empresa e o que o trabalhador recebe, foi de 41,9%, mais 0,06 p.p. do que no ano anterior.