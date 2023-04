(Em atualização)

Harry Belafonte, músico, cantor, ativista político e pacifista norte-americano de origem jamaicana, morreu esta terça-feira de insuficiência cardíaca, confirmou o The New York Times junto do seu porta-voz, Ken Sunshine. Belafonte morreu em casa, no Upper West Side de Manhattan. Tinha 96 anos.

Nascido a 1 de março de 1927 no Harlem, em Manhattan, no seio de uma família de imigrantes, Harold George Bellanfanti Jr., conhecido pelo nome artístico de Harry Belafonte, ficou conhecido nos anos 50 por popularizar temas jamaicanos como “Day-O (The Banana Boat Song)” e “Jamaica Farewell” e os ritmos carabenhos. “Day-O (The Banana Boat Song)” integrou décadas mais tarde a banda sonora do filme “Beetlejuice”, de Tim Burton.

O álbum que continha as duas canções e outras de origem jamaicana, Calypso, atingiu o número um do top de vendas norte-americano pouco depois de ter sido lançado, em 1956. Permaneceu em primeiro lugar durante 31 semanas, refere o The New York Times, destacando que foi o primeiro álbum de um artista a solo a vender mais de um milhões de cópias. Mas não foi o primeiro sucesso do cantor — o disco anterior, o homónimo Belafonte, chegou também a número.

Ao longo da sua carreira, lançou 30 álbuns a solo e outros tantos em colaboração com diferentes artistas. O primeiro álbum em que Bob Dylan participou foi Midnight Special, o álbum de 1962 de Belafonte, lançado um ano após ter sido contratado por Frank Sinatra para atuar na tomada de posse de John F. Kennedy, refere o The Guardian.

Belafonte recebeu três Grammys pela sua carreira musical, incluindo o Grammy Lifetime Achievement Award, que premeia o conjunto da obra.

A partir de finais dos anos 50, Belafonte, que teve uma breve carreira como ator, passou a música para segundo plano para se focar na luta pelos direitos civis. Apoiante e amigo próximo de Martin Luther King Jr., que conheceu no início da sua carreira, ajudou a financiar a Conferência da Liderança Cristã do Sul, a organização não governamental fundada por King em 1957, e o Comité Coordenador Estudantil Não Violento, criado nos anos 60 na Carolina do Norte.