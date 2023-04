(Em atualização)

As forças do Reino Unido começaram a retirar esta terça-feira de manhã os cidadãos britânicos que se encontram no Sudão. O país atravessa um momento particularmente complicado, gerado pelos confrontos entre as duas principais forças militares.

Os britânicos têm 72 horas, o tempo do cessar-fogo acordado pelas forças de combate sudanesas, para retirem cerca de quatro mil pessoas do país. Famílias com crianças, idosos e pessoas com problemas crónicos de saúde terão prioridade, explica a Sky News. Estas deixarão o Sudão a partir de um aeroporto nos arredores da capital sudanesa, Cartum. Terão de se deslocar até ao local pelos seus próprios meios.

De acordo com o The Guardian, um primeiro grupo de cidadãos britânicos já terá deixado Cartum rumo ao Chipre, num avião com capacidade para 120 pessoas. Este deverá chegar ao aeroporto militar de Akrotiri pelas 14h30.

Um outro avião está a caminho de Cartum, refere o mesmo jornal.

Em declarações à Sky News esta terça-feira de manhã, o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, James Cleverly, disse que os esforços para retirar os cidadãos britânicos do Sudão vão continuar enquanto “for possível”, lembrando que o cessar-fogo pode não ser cumprido. “É impossível saber quanto tempo esta oportunidade vai durar”, comentou.

Cleverly revelou ter discutido a retirada com os líderes das forças opositoras.

Retirados 87 ucranianos e 51 georgianos e peruanos da capital sudanesa

Os militares ucranianos, em coordenação com o gabinete do Presidente e o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, retiraram 87 cidadãos de Cartum. A grande maioria são especialistas em aviação e as suas famílias. De acordo com o The Kyiv Independent, foram ainda retirados da capital sudanesa pelas forças ucranianas 51 cidadãos da Geórgia e Peru.

Evacuated Ukrainians are mostly aviation specialists — pilots, technicians — as well as their family members, the HUR wrote. Among the rescued are 35 women and 12 children. ???? HUR via Telegram pic.twitter.com/IcqwCwT9s1 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 25, 2023

Forças de Apoio Rápido acusam Exército sudanês de violar cessar-fogo de 72 horas

O Sudão atravessa atualmente uma crise política devido a rivalidades entre o líder do país, Abdel Fattah al-Burhane, chefe do exército e autor do golpe de 25 de outubro de 2021, e o seu braço direito, Mohamed Hamdane Dagalo, o líder do grupo Forças de Apoio Rápido (RSF).

Os confrontos das últimas semanas provocaram a morte de várias centenas de pessoas. De acordo com a última contagem da Organização das Nações Unidas (ONU), divulgada esta terça-feira, pelo menos 459 pessoas morreram e 4.072 ficaram feridas.

Um cessar-fogo de 72 horas, com início ao final desta segunda-feira, foi recentemente acordado entre as duas partes, mas as RSF acusaram o Exército do Sudão de o ter violado, ao realizar ataques contra a capital. Em comunicado, o grupo paramilitar apelou a que os militares respeitassem “o cessar-fogo e as suas condições para aliviar o sofrimento dos civis inocentes”.

“Também pedimos à comunidade internacional para que intervenha e pressione o Exército sudanês a respeitar os termos do cessar-fogo. A violação do cessar-fogo pelo Exército sudanês é uma evidência inegável da sede de guerra e derramamento de sangue sudanês, que deve ser parada. Apelamos a uma resolução pacífica do conflito”, declararam as RSF, de acordo com o The Guardian.

Agência das Nações Unidas para os Refugiados estima que conflito cause pelo menos 145 mil refugiados. Confrontos provocaram pelo menos 459 mortos

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) estimou esta terça-feira que o conflito interno poderá causar pelo menos 145 mil refugiados, sobretudo no países vizinhos do Chade e do Sudão do Sul.

Em conferência de imprensa, coordenada a partir de Genebra, a representante do ACNUR no Chade, Lorena Lo Castro, disse que a agência se prepara para receber até 100 mil refugiados nesse país, 20 mil dos quais já contabilizados até ao momento. Também a representante no Sudão do Sul, Marie-Hélène Verney, indicou que são esperados 45 mil refugiados, segundo os dados avançados pela agência EFE.

A estes números acrescem os sudaneses que fugiram para o vizinho Egito. A porta-voz do ACNUR em Genebra, Olga Sarrado, afirmou que ainda não existem números exatos sobre o número de refugiados que já chegaram àquele país.