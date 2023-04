Depois daquele empate em casa num dos jogos mais espectaculares da temporada logo na primeira jornada com o Sporting, o Sp. Braga iniciou uma série de oito vitórias consecutivas. “É desta”, pensou-se. Porque a equipa jogava bem, marcava muitos golos, tinha personalidade nos encontros europeus, era sobretudo muito consistente nos compromissos. A seguir, uma série de quatro partidas sem vitórias acabou por trazer todas essas ideias à terra. A forma de jogar não tinha mudado em nada, os resultados deixaram de aparecer como tinha acontecido até aí. No entanto, e mesmo entre uma goleada sofrida em Alvalade para a Taça da Liga e a eliminação no playoff de acesso aos oitavos da Liga Conferência frente à Fiorentina, os arsenalistas foram aguentando o barco. Andou para a frente, mais para a frente, sempre para a frente. E a receção ao Nacional marcava o início das duas semanas que iriam definir até onde poderia chegar essa caminhada.

A segunda mão das meias-finais frente aos insulares era quase um pró-forma para carimbar o acesso ao jogo decisivo no Jamor depois da vantagem de cinco golos conseguida na Madeira. Logo a seguir, este sábado, havia mais um encontro na Pedreira a contar para o Campeonato frente ao Portimonense na sequência de quatro vitórias seguidas na prova a seguir ao nulo com o FC Porto. Na próxima semana, uma espécie de jogo da verdade na Luz: em caso de derrota, o caminho até à final da Taça de Portugal seria feito sobretudo a tentar segurar a terceira posição na Liga; em caso de vitória, até a questão do título a três voltava à baila. E era com essa perspetiva de preparação dos próximos jogos que o Sp. Braga entrava em campo.

“Tive o cuidado de apelar a que a nossa ambição nunca tenha como princípio o contexto, é importante que exista uma ambição natural e que sejamos capazes de lutar pela vitória em todos os jogos. Queremos retirar o contexto da vantagem dos cinco golos, queremos manter esta capacidade de vencer que temos tido nos últimos jogos. Queremos ter um mês 100% vitorioso e tudo isto se deve ao compromisso dos jogadores. Todos os jogadores do plantel vão ser utilizados e isso é mérito dos atletas pela forma como atacaram o último jogo. Teremos algumas alterações face àquilo que têm sido aos últimos onzes. Para além de acreditar nos jogadores que não têm jogado tanto, acredito que é importante darmos descanso aos jogadores mais utilizados, temos alguns jogadores com mais de 2.500 minutos. Colocámo-nos em posição de o podermos fazer. Tentarei ser equilibrado na gestão, não no sentido de não valorizarmos o adversário, mas sim no sentido de valorizarmos os nossos jogadores”, explicava Artur Jorge no lançamento da partida.

Em paralelo, o técnico e antigo central e capitão abordou também a possível quarta presença na final da Taça de Portugal nos últimos oito anos, que se confirmaria no final da partida, depois da derrota nos penáltis em 2015 (Sporting) e das vitórias nas grandes penalidades em 2016 (FC Porto) e no tempo regulamentar em 2021 (Benfica). “Diz-me muito. Estive duas vezes no Jamor como adepto, já estive como atleta e como capitão de equipa [1998, derrota por 3-1 com o FC Porto] e quero muito estar como treinador. O crescimento que temos tido faz com que possamos ter equipas capazes de lutar mais vezes por títulos e por decisões. Justifica-se desta forma aquilo que tem sido uma presença [na final] marcante ao longo destes últimos anos, ainda que não tenha sido tão constante como gostava que tivesse sido”, destacou o técnico.

De forma natural, os minhotos confirmaram a presença na sua oitava final da Taça de Portugal da história, onde irão encontrar o vencedor da eliminatória entre Famalicão e FC Porto, e com possibilidade de equilíbrio nessas participações que contam nesta fase com três vitórias (1-0 com o V. Setúbal em 1966, 2-2 e 4-2 nos penáltis com o FC Porto em 2016 e 2-0 com o Benfica em 2021) e quatro derrotas (1-0 com o FC Porto em 1977, 4-0 com o Sporting em 1982, 3-1 com o FC Porto em 1998 e 2-2 e 3-1 nos penáltis com o Sporting em 2015). No entanto, faltou a cereja no topo do bolo perante o empate a dois na segunda mão.

Com uma equipa com várias mudanças a pensar nos próximos encontros do Campeonato, o Sp. Braga saiu a ganhar ao intervalo com uma grande penalidade convertida por Racic (33′) e aumentou a vantagem no início da segunda parte com um golo de Rodrigo Gomes (48′) mas o abrandamento da intensidade do encontro deu outra vida aos insulares, que conseguiram ainda chegar ao empate com golos de Clayton Sampaio (72′) e Dudu, de grande penalidade (90+2′). “Estou muito satisfeito, é sinal de uma campanha exemplar. Era um dos objetivos da época, estar na final da Taça de Portugal. Fizemos uma campanha com exigência máxima e dificuldades altas para o que foi necessário fazer. Há uma grande satisfação por temos atingido o apuramento, mas há outro pelo resultado. Não gostei nem eu nem os jogadores! Gosto deste estado anímico, de saírem daqui chateados, porque eles queriam ganhar”, comentou Artur Jorge no final.