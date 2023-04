Para assistir ao Gil Vicente-Benfica da jornada 30 da Primeira Liga, alguns dos adeptos que esgotaram o Estádio Cidade de Barcelos tiveram que pagar 60 euros. Enquanto isso, na Alemanha, o Fortuna Düsseldorf, emblema do segundo escalão do futebol germânico, tem previsto desenvolver um projeto cujo objetivo a médio prazo é que todos os adeptos possam assistir aos jogos do clube de forma gratuita.

O projeto chama-se “Fortuna para todos” e vai começar a ser testado na próxima época. Segundo a Bild, em 2023/24, a equipa da Bundesliga 2 vai promover a entrada gratuita de adeptos em três jogos, sendo a perda de receitas de bilhética compensadas pelos patrocinadores. A expectativa dos dirigentes do clube é que o maior número de pessoas no estádio atraia mais apoios externos, o que vai permitir prolongar a iniciativa a todos jogos em casa em 2024/25. Os adeptos visitantes estão contemplados.

Em sentido contrário, os pacotes VIP vão continuar a ser vendidos separadamente. De acordo com a mesma fonte, se os apoiantes do Fortuna Düsseldorf, cada um com direito a um máximo de cinco bilhetes por jogo, passarem definitivamente a ter entrada livre no estádio, os sócios garantem prioridade na reserva dos ingressos. O desenvolvimento de mercados paralelos para venda bilhetes está a ser considerado como um risco.

As receitas obtidas pelo Fortuna Düsseldorf vão ser investidas na equipa principal, mas também no futebol de formação, no futebol feminino, nas infraestrutura digital, no estádio e em projetos juntos da comunidade, de acordo com o Der Spiegel.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Merkur Spiel-Arena, estádio do Fortuna Düsseldorf, tem capacidade para 54.600. O clube da segunda divisão alemã regista uma média de 29.378 espetadores esta temporada, o que, comparando com Portugal, é um registo inferior apenas aos conseguido por Benfica e FC Porto, sendo que supera os números do Sporting (28.718 espetadores por jogo em casa). Aliás, a média de assistências nos jogos em casa da equipa alemã supera largamente a soma da média de assistência de todos clubes da Segunda Liga em Portugal (18.988).

Neste momento, o Fortuna Düsseldorf encontra-se no sexto lugar da Bundesliga 2 com 47 pontos, a nove de distância do playoff de acesso ao principal escalão do futebol na Alemanha quando faltam cinco jornadas para o fim de um campeonato liderado pelo Darmstadt 98. A equipa é treinada por Daniel Thioune e perdeu apenas dois jogos em casa esta época.

Em Portugal, a União de Leiria tem apostado numa estratégia semelhante, o que tem valido ao clube da Liga 3 sucessivos recordes de assistências no escalão. Neste momento, a melhor casa da Liga 3 registou-se no União de Leiria-Belenenses que contou com 18.124 pessoas no Estádio Dr. Magalhães Pessoa.