Há seis meses, o jornalista Guillermo Valadés disse aos colegas com quem fazia o programa Tiempo de Juego da Cadena Cope (considerada uma das principais cadeias de rádio de Espanha) que tinha um tumor cerebral com metástases nas costas. E que para sobreviver teria de fazer um tratamento experimental na Clínica de Navarra, que custaria 10 mil euros por semana. Afinal, tudo não terá passado de uma mentira, uma alegada fraude de mais de 400 mil euros.

Quando souberam da doença de Valadés, também conhecido como “Willy”, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño e Xuancar González não hesitaram em pagar o tratamento. O El País explica que o dinheiro advinha dos bónus por objetivos recebidos pela equipa. Ao longo das semanas chegaram boas notícias: o tratamento estaria a correr bem. Mas eram necessários medicamentos mais caros, o que fez a conta semanal aumentar para 16 mil euros.

Foi esta segunda-feira que o El Confidencial avançou que os jornalistas que compõem a equipa desportiva da Cadena Cope descobriram que não constava da lista dos doentes da Clínica de Navarra ninguém com o nome Guillermo Valadés. O diretor do programa Tiempo de Juego, Paco González, tentou entrar em contacto com “Willy”, que, por vários dias, não atendeu o telefone. Quando, por fim, respondeu a uma das chamadas terá existido uma troca de ameaças entre os dois homens, que são amigos há muitos anos. Em 2010, Guillermo Valadés foi um dos quase 50 jornalistas que deixou a Cadena Ser para ir para a Cadena Cope com Paco González.

Apesar de não poder falar sobre doentes ou confirmar nomes, um dos especialistas em oncologia da Clínica de Navarra (que não é identificado) disse ao El Confidencial que é “muito raro e excecional” que um tumor cerebral se espalhe pelas costas. Além disso, explicou que apesar de os tratamentos experimentais serem caros, nenhum chega aos valores pedidos por Guillermo Valadés aos colegas.

Os pagamentos eram recebidos pelo jornalista através de uma empresa, a Valadés Comunicaciones SL, da qual era administrador e único sócio. O El Mundo explica que a firma foi constituída em 2010, no ano em que se mudou para a Cadena Cope. Os registos consultados pelo jornal espanhol mostram que, há dois anos, recebeu 103 mil euros do Tiempo de Juego através desta empresa.

Com 55 anos e a viver na casa dos pais — sem ser casado e sem filhos — o jornalista terá recebido mais de 400 mil euros dos colegas para o alegado tratamento. São as fontes da Cadena Cope, que falaram com o El Mundo, que consideram que a maior parte deste dinheiro deverá ter “sido gasto”. Além disso, acrescentaram que Paco González e Manolo Lama terão dado a oportunidade para que o montante fosse devolvido, mas que Guillermo Valadés terá recusado.

Naquela que aparenta ter sido a primeira reação pública à alegada fraude, Paco González, na apresentação de um dos mais recentes programas do Tiempo de Juego, afirmou que gostaria de “poder esclarecer algo”, mas que tal não era possível, uma vez que o assunto era da “esfera privada, pessoal e muito íntima”. E, segundo o El Confidencial, garantiu (sem mencionar o nome de Valadés) que tanto ele como os colegas voltariam a prestar auxílio “de novo porque qualquer ajuda que vem do coração é boa”.