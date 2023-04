O histórico não podia favorecer mais o FC Porto: desde que as meias-finais da Taça de Portugal começaram a ser disputadas a duas mãos, em 2008/09, que só por uma vez o vencedor da primeira mão falhou a final do Jamor. O erro na estatística pertence ao Benfica, que em 2010/11 foi eliminado pelos dragões depois de ganhar o primeiro jogo — mas não apaga a vantagem que a equipa de Sérgio Conceição conquistou frente ao Famalicão esta quarta-feira.

Com uma exibição pouco inspirada e uma noite de serviços mínimos, o FC Porto somou a quinta vitória consecutiva em todas as competições e o 9.º jogo seguido sem perder. Os dragões levam agora 12 triunfos seguidos na Taça de Portugal, competição que conquistaram na época passada e que procuram revalidar, sendo que já sabem que o eventual adversário da final do Jamor será o Sp. Braga.

Toni Martínez fez o golo decisivo e marcou pelo segundo jogo consecutivo, depois de também o ter feito contra o P. Ferreira na última jornada do Campeonato, chegando ao sexto golo na Taça e igualando Tamble Monteiro do S. João de Ver como melhor marcador da competição. “Foi um jogo muito difícil, sabemos o nível a que joga o Famalicão. O jogo da segunda mão também será difícil. Foi uma vitória muito importante, mas agora já estamos focados no jogo da Liga e prontos para a segunda mão porque queremos ir à final e estar nesse dia tão bonito”, começou por dizer o avançado espanhol na zona de entrevistas rápidas.

10.ª vez que uma equipa que joga fora de casa vence na 1.ª mão das meias-finais da Taça ???????? (é disputada a 2 mãos desde 2008/09) ⚠ Só uma equipa que venceu fora na 1.ª mão foi eliminada: o Benfica, em 2010/11 – frente ao FC Porto pic.twitter.com/DAbkVKvHln — Playmaker (@playmaker_PT) April 26, 2023

“Claro que para nós é melhor jogar em casa na segunda mão, mas quando jogamos fora parece que jogamos em casa, o apoio é indefensável. Os adeptos têm a mesma sensação que nós, de que não podemos errar. Os golos? Parece que tenho uma ligação grande com a Taça. É aproveitar as oportunidades que o mister me dá, seja em que competição for. Estou sempre disponível e acho que é isso que faz a diferença”, acrescentou Toni Martínez.

Já Sérgio Conceição, também na flash interview, explicou que “é difícil encontrar um jogo onde tudo saia na perfeição”. “Estamos sempre à procura de evoluir e melhorar, mas tivemos sempre a atitude competitiva que eu pedia, frente a uma equipa que está numa boa fase e a fazer uma boa segunda volta. O Famalicão é uma equipa que joga com intensidade e agressividade. Definindo melhor no último terço, poderíamos ter saído com resultado melhor para o jogo da segunda mão”, disse o treinador, justificando depois as substituições que foi fazendo ao longo da partida.

Toni Martinez ⚽marcou em jogos consecutivos pela 1.ª vez esta época ⚠ 2.ª vez esta época que Toni Martinez marcou o golo da vitória do FC Porto (Rio Ave e FC Famalicão) pic.twitter.com/SoM59r1lrM — Playmaker (@playmaker_PT) April 26, 2023

“O Marko [Grujic] estava bem no jogo, mas tinha levado um cartão amarelo. Era um jogo em que sentia que, numa transição ou numa reação à perda da bola, podia dar em expulsão. E não queria que ele visse o segundo cartão amarelo. Fomos mudando consoante aquilo que o jogo ia pedindo. Mesmo com o 2-1, refresquei o ataque com o intuito de ir à procura do terceiro golo. Foi uma boa vitória da equipa, mas estamos no intervalo desta eliminatória”, acrescentou, garantindo depois que a meia-final da Taça de Portugal ainda não está decidida.

“Não acho nada. Acho que vamos ter um jogo extremamente difícil em casa frente a uma boa equipa. Na antevisão disse que o resultado no Campeonato não espelhou o que aconteceu no seu conteúdo e, apesar de o Famalicão não ter criado hoje muitas oportunidades de golo, é uma equipa que sabe o que faz. Alterou um bocadinho o seu modelo de jogo porque sabe aquilo de que somos capazes. A presença dos nossos adeptos aqui foi uma coisa fantástica, são sempre importantes para nós”, disse Conceição.

12.ª vitória consecutiva do FC Porto na Taça ???????? ⚠ Nos 32 últimos jogos realizados na Taça ????????, o FC Porto só perdeu um (2-3 em casa frente ao SC Braga) pic.twitter.com/f0o8fMZVPD — Playmaker (@playmaker_PT) April 26, 2023

Por fim, o treinador do FC Porto abordou a gestão física e emocional do plantel nesta final de temporada. “Somos um clube grande e estamos habituados a momentos de pressão. A pressão é sempre a mesma: dar o nosso melhor. Trabalhamos muito. Queríamos que fosse sempre na perfeição, mas nem sempre é possível. Neste momento temos dois títulos e estamos a tentar conseguir mais dois, sabendo que um depende de nós e o outro não, infelizmente. Neste momento já não há qualquer tipo de gestão. É utilizar o melhor onze, tendo em conta os jogadores que tenho disponíveis para vencer os jogos. Montei o onze a pensar em ganhar porque poderíamos ter hipotecado a final aqui hoje. Todos os jogadores são importantes e eles sabem isso. Às vezes não sai como queremos, assim como também acontece comigo, mas estamos aqui”, terminou.