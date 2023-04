No dia 25 de agosto de 2012, foram descobertos, sob um parque de estacionamento da cidade inglesa de Leicester, os restos mortais do rei Ricardo III, morto em 1485 na batalha de Bosworth. Este espantoso achado deu-se graças ao trabalho e à persistência de Philippa Langley, historiadora amadora e membro da Sociedade Ricardo III, bem como ao historiador John Ashdown-Hill, através do seu projeto “Looking for Richard”. E veio também desmistificar a ideia feita da horrível disformidade física do monarca, inventada e espalhada pela propaganda da dinastia Tudor após a Guerra das Rosas, amplificada por William Shakespeare na sua peça Ricardo III e geralmente aceite pela grande maioria dos historiadores e vulgarizada na opinião pública.

Em “O Rei Perdido”, o realizador inglês Stephen Frears (“Ligações Perigosas”, “Alta Fidelidade”, “A Rainha”), conta, com as necessárias liberdades dramáticas, como Phillipa Langley (interpretada por Sally Hawkins) enfrentou o establishment académico e universitário e confirmou as suas teses, ao localizar o cadáver desaparecido do rei exatamente onde dizia que este se encontrava. O Observador conversou com Frears sobre a fita, que se estreia esta quinta-feira nas salas portuguesas.

O filme foi escrito por Steve Coogan, que também desempenha o papel do ex-marido de Philippa Langley, e por Jeff Pope, que já tinham sido os autores de “Filomena”. Eles apresentaram-lhe um argumento acabado, ou apenas uma sinopse?

O Steve teve a ideia de passar esta história para cinema depois de ter visto um documentário sobre o caso, “The King in the Car Park”, e pôs-se logo em contacto com a Philippa Langley. Eu sabia que eles estavam a escrevê-lo, e que havia de chegar até mim de alguma forma. Acabou mesmo por chegar e achei-o muito bom, por isso, fomos para a frente com as filmagens. Foi tudo muito simples, e rodámo-lo em sete ou oito semanas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.