A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital vai atribuir um apoio financeiro global de 255 mil euros às 16 freguesias do concelho, que se juntam aos 160 mil euros distribuídos em fevereiro.

Numa nota de imprensa enviada esta quinta-feira à agência Lusa, esta autarquia do distrito de Coimbra informa que a deliberação do executivo municipal sobre a atribuição daquele montante foi aprovada, por unanimidade, na semana passada.

“O valor aprovado traduz-se em apoios para investimento, designadamente, o da execução de determinadas obras públicas e outras ações de interesse para a freguesia”, explicita.

Em fevereiro, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital já havia aprovado a atribuição de um apoio financeiro no valor global de 160 mil euros, cabendo 10 mil euros a cada uma das 16 freguesias do concelho.

Estas verbas foram atribuídas no âmbito da “promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações”, estando integradas “na verba global de 700 mil euros que o Município prevê atribuir até ao final do ano de 2023”.

“Estes apoios financeiros fazem parte de uma estratégia de coesão territorial, assente na descentralização de competências, e que se tem revelado fundamental na valorização do trabalho desenvolvido pelas Juntas e Uniões de Freguesia junto das suas populações”, justifica a autarquia.

Citado no comunicado de imprensa, o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, destaca que a autarquia continua, assim, “a cumprir o pacto de confiança assumido com todas as freguesias”, num “trabalho empenhado” e “de estreita colaboração”.

“Vai permitir que as Juntas e Uniões de Freguesia do concelho possam desenvolver um melhor trabalho ao serviço das suas populações“, acrescenta.

No seu entender, a transferência de verbas para as freguesias, “confere maior autonomia financeira e de gestão”, num modelo alinhado com a estratégia nacional de valorização das freguesias e do reforço da capacidade de decisão dos seus executivos.

Na nota enviada aos jornalistas, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital evidencia ainda que a sua estratégia de proximidade, diálogo e trabalho conjunto, foi recentemente alvo de apreciação positiva por parte da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), que a considerou “um bom exemplo” de relacionamento entre autarquias e freguesias.