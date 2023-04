Mal-estar familiar em “Mal Viver” e “Viver Mal”, de João Canijo, e um pai, um filho e um neto em crise existencial em “Índia”, de Telmo Churro; a situação política no Sudão em “Le Barrage”, de Ali Cherri, e uma história fantástica passada na Cornualha em “Enys Men”, de Mark Jenkin. Estes são os temas de alguns dos 10 filmes que selecionámos da programação do IndieLisboa 2023. O festival comemora 20 anos e decorre entre 27 de abril e 7 de maio no Cinema São Jorge, Culturgest, Cinemateca, Cinema Ideal e ainda no Cinema Fernando Lopes e Piscina da Penha de França, estes dois pela primeira vez.

Apresentando um número recorde de 314 títulos na programação, este IndieLisboa tem como novidades a secção competitiva Smart7, que junta 7 festivais de outros tantos países europeus; um renovado programa 5L, em parceria com o festival literário municipal Lisboa5L, e que se passa a chamar Cinema Cidade, propondo fitas que destacam “ligações e ruturas entre centro urbano e periferia”; e a secção Cinema na Piscina, que mostra filmes curtos de ficção (veja aqui todos os filmes e toda a informação). Eis as nossas 10 escolhas para este 20.º IndieLisboa.

“Sobre las Nubes”

