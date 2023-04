O Estado vai apoiar os pais que optarem, após os 150 ou 180 dias de licença, por recorrer a mais três meses de licença trabalhando em “part time”. Nesse caso, além do salário correspondente ao trabalho parcial, os progenitores da criança poderão receber mais 20% da remuneração através da Segurança Social.

A notícia é avançada esta quinta-feira pelo jornal Público, a quem o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social explicou que foi criada “a possibilidade de, após o gozo da licença parental inicial, os progenitores poderem gozar uma licença complementar partilhada de trabalho a tempo parcial até ao limite de 180 dias (90 dias por cada)”.

Até ao momento, o trabalho a tempo parcial que estava previsto na lei até aos 12 meses do bebé não contemplava qualquer tipo de apoio por parte do Estado. O Governo ainda não explicou se as entidades empregadoras são obrigadas a aceitar esta nova modalidade, que conjuga o “part time” com o apoio da Segurança Social.

Além desta, existem outras novidades nas licenças parentais alargadas e complementares que estão introduzidas na nova lei sobre o trabalho digno. O Governo prepara-se, por exemplo, para aumentar de 25% para 30% da remuneração de referência o subsídio a pagar aos pais que escolhem usar a licença alargada, ou seja gozar de mais três meses (período que pode ser utilizado por um dos dois progenitores, na totalidade ou de forma alternada).

O Executivo português pretende que a nova lei entre em vigor a 1 de maio e que as mudanças se apliquem às licenças parentais que estão em curso, sendo que os beneficiários devem requerer tais alterações.