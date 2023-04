Os Estados Unidos da América (EUA) disponibilizaram 40 milhões de dólares (36 milhões de euros) para reforçar as atividades do Programa Alimentar Mundial (PAM) no apoio aos afetados pela violência em Cabo Delgado, segundo fonte oficial.

“Estamos gratos ao povo dos Estados Unidos que estendeu a mão ao povo de Moçambique”, disse Antonella D’Aprile, diretora do PAM em Moçambique, citada numa nota da agência das Nações Unidas divulgada esta quinta-feira.

O valor vai servir para a “assistência crítica” de cerca de 790 mil pessoas, bem como prestação de serviços aéreos humanitários no norte de Moçambique, através do Serviço Aéreo Humanitário das Nações Unidas, indica o PAM.

“A assistência não está apenas a ajudar as pessoas mais vulneráveis a atender as suas necessidades imediatas, mas contribui para reforçar a tão necessária resiliência, promover a paz e fortalecer a estabilidade das comunidades”, acrescenta o PAM.

Os Estados Unidos são o maior doador do PAM em Moçambique, tendo apoiado a agência com um total de 289,1 milhões de dólares (262 milhões de euros) desde 2017, segundo dados oficiais.

A província de Cabo Delgado enfrenta há cinco anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021 com apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás, mas surgiram novas vagas de ataques a sul da região e na vizinha província de Nampula.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.