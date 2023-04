Um palestiniano foi esta quinta-feira morto a tiro pelas forças israelitas a sequência de uma alegada tentativa de atropelamento e esfaqueamento na Cisjordânia ocupada, numa altura em que a violência na região continua a escalar.

Esta morte aumenta para mais de cem o número de palestinianos mortos por fogo israelita em 2023. Houve “uma tentativa de atropelamento e fuga” numa estrada perto da colónia judaica de Ariel, no centro-norte da Cisjordânia, informou o exército israelita, em comunicado.

“O agressor transportava uma faca” e os soldados “neutralizaram-no” sem que houvesse feridos entre as tropas, disse um porta-voz militar.

Segundo a mesma fonte, o suspeito, depois de ter entrado numa faixa da estrada em sentido contrário, “tentou abalroar civis e pessoal de segurança que se encontrava no cruzamento”.

De seguida, “saiu do carro com uma faca e tentou esfaquear um agente da polícia”, momento após o qual “os soldados na zona abriram fogo contra o terrorista”. O Ministério da Saúde palestiniano comunicou a morte do alegado agressor, um homem palestiniano de 39 anos.

Em imagens publicadas pelos meios de comunicação social locais, e nas redes sociais, o corpo de um homem pode ser visto deitado na estrada e coberto de sangue no local.

A morte de hoje eleva para 101 o número de palestinianos mortos em vários incidentes violentos com Israel este ano, quando se verifica um forte aumento da violência, a mais intensa no conflito israelo-palestiniano desde a Segunda Intifada.

Os ataques de colonos israelitas a propriedades palestinianas ou a palestinianos na Cisjordânia também continuam, depois de meses em que essas ações têm vindo a aumentar.

Israel tomou o controlo da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental em 1967 e, desde então, tem mantido uma longa ocupação e colonização destes territórios. Grupos palestinianos e organizações internacionais de defesa dos direitos humanos acusam as autoridades israelitas de terem imposto uma forma de ´apartheid` no território palestiniano.