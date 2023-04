Era conhecido como o Pirata, tinha uma vida que pouco ou nada tinha a ver com um qualquer Jack Sparrow apesar do cabelo despenteado e a barba por fazer. Criado na cantera do Real Madrid, onde fez todo o trajeto de formação até sair para o Getafe e só depois ter a oportunidade de fazer a estreia pelo conjunto principal dos merengues (onde esteve de 2009 a 2012, trabalhando com Ronaldo, Pepe, Fábio Coentrão e Mourinho), Esteban Granero, hoje com 35 anos, sempre foi descrito pelos companheiros como um jogador à parte. Licenciado em Psicologia, autor de colunas de opinião literárias em algumas publicações e sempre atento ao que se passava na sociedade espanhola e no mundo, o antigo médio que terminou a carreira no Marbella em 2021 há muito que preparara a sua vida depois da carreira no futebol. Aliás, de forma indireta, até conseguiu ficar ligado à modalidade. E continua a dar que falar por aquele que foi o principal investimento de vida.

Granero soube sempre o que quis. Perante o interesse crescente em dados estatísticos no futebol, e também por forma a rentabilizar ao máximo esses indicadores, o espanhol fundou em 2015, quando era ainda jogador da Real Sociedad (passaria ainda pelo Espanyol antes de acabar no Marbella), a Olocip, uma empresa que tinha como principal propósito colocar a inteligência artificial ao serviço do desporto numa perspetiva de negócio. A par dos sócios Pedro Larrañaga e Concha Bielza, professores catedráticos da área na Universidade Politécnica de Madrid, a ideia era apostar no desenvolvimento tecnológico mas ganhou outra dimensão.

“Como profissional do desporto e a conviver diariamente com pequenas ineficiências que existiam na análise de dados e a oferta que havia, vi uma oportunidade para investigar aquilo que se consegue tirar de um jogo e qual é a informação relevante para um clube. Somos uma empresa que conseguiu desenvolver-se sem ter a necessidade de recorrer a terceiros. A inteligência artificial é uma tecnologia transversal que se pode aplicar a qualquer processo por forma a otimizá-lo e melhorar o seu rendimento, com esse pressuposto de reduzir a incerteza. Isso faz com que as decisões sejam tomadas de forma mais eficaz”, explicou em 2020.

Alguns exemplos práticos de ajudas que podem advir do trabalho desenvolvido pela Olocip? Perceber como será o rendimento dos jogadores a médio prazo (o que ajuda bastante a nível de mercado de transferências, que muitas vezes é analisado à luz do rendimento e historial no passado), ajudar na prevenção de lesões e fazer com que os clubes tenham uma melhor perceção sobre quem são os seus adeptos e o que procuram. O sucesso foi tal que, após ter alcançado o break even do negócio em 2020, a empresa admite que outros investidores possam entrar no projeto desde que não desvirtuem os principais pilares do mesmo.

Curiosamente, também nesse ano, a Olocip aproveitou para colocar a sua “sabedoria” ao serviço de toda a comunidade, numa altura em que o mundo se debatia com a pandemia da Covid-19. Assim, e com a ajuda da inteligência artificial, a empresa conseguiu trabalhar no cálculo da curva epidemiológica que Espanha estava a atravessar nessa fase (sendo que nessa altura percebeu que o pico tinha acabado de ser atingido uns dias antes, como se confirmaria nessa vaga). Atualmente, a Olocip trabalha com vários clubes, federações e empresas ligadas ao desporto, não só no futebol mas também no basquetebol, no ténis e no críquete.

Real Madrid is on the search for a replacement for Benzema but with special specifications: a conventional number 9 not more than 21 years old. According to AI, the options include; Gonçalo Ramos, Folarin Balogun and Elye Wahi of Montpellier. — @marca pic.twitter.com/Axb0k0yfZM — Madrid Universal (@MadridUniversal) April 26, 2023

Os serviços da Olocip foram agora requisitados pelo jornal Marca, que quis fazer uma pesquisa sobre um possível número 9 que fosse capaz de “acompanhar e complementar” o trabalho de Karim Benzema no Real Madrid “em jogos mais complicados onde seja necessário jogar mais direto na área contrária, alguém que consiga fixar os centrais, que tenha de fixar-se mais na área caso seja necessário”. Ou seja, “um companheiro de batalhas que pudesse libertar o francês em jogos menos importantes sem que a equipa perca agressividade no ataque, que tem sido um dos problemas”. Dado extra: não poderia ter mais de 21 anos e no total conseguia pelo menos 80 numa escala de 0 a 100. Três nomes saltaram nesse trabalho e o primeiro é português: Gonçalo Ramos, internacional do Benfica, conseguiu nos cálculos um total de 92 pontos, à frente de Folarin Balogun, norte-americano cedido pelo Arsenal ao Reims (88), e Elye Wahi, francês do Montpellier (80).