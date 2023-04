O presidente da Iniciativa considerou esta quinta-feira que o presidente da Assembleia da República teve “um comportamento indigno” no vídeo, noticiado esta quarta-feira pelo Observador, onde critica a Iniciativa Liberal em que conversa com António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Numa conferência de imprensa no Parlamento, Rui Rocha considera que “as mais altas figuras do Estado português apresentam um comportamento mais próprio de um café do que da Assembleia da República”. A IL exige a Santos Silva que se “retrate” e “peça desculpa”.

A IL anunciou ainda que — como Augusto Santos Silva “ainda não fez esse pedido de desculpas” — os deputados liberais vão confrontar o Presidente da Assembleia da República no plenário desta quinta-feira à tarde. Rui Rocha diz que esta posição de Santos Silva “já vem na sequência de outros atos” e acusa o presidente da Assembleia da República de “utilização das funções para a sua própria agenda política”. Um “aproveitamento político” que, lamenta o líder e deputado da IL, “contribui para a degradação do sistema político”.

Para a Iniciativa Liberal é indiferente se a acusação foi de “falta de integridade política” — como noticiou o Observador — ou de “falta de maturidade política”, como Augusto Santos Silva garante. “Na versão da maturidade, a IL não recebe lições de maturidade. Quem é uma fruta fora de prazo, todas as outras frutas não parecem suficientemente maduras”, atira. Em matéria de “integridade”, Rui Rocha diz que “a §L não se deixa ofender por quem tem esteve ao lado de José Sócrates”.

Insistindo que Santos Silva se retrate, o presidente da IL diz que “não deve ser difícil pedir desculpas como fez no episódio da concertação social que equiparou a um feira de Gado”. Rui Rocha exige “respeito, dignidade e urbanidade do presidente da IL e diz que “quem se comporta como incendiário se venha depois apresentar aos portugueses como um bombeiro.”