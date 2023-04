A Câmara de Pombal, no distrito de Leiria, aprovou o lançamento do concurso público para requalificar a Escola Básica Integrada Gualdim Pais, na periferia da sede do concelho, obra no valor de 3,4 milhões de euros.

“Este é um investimento que consideramos muito importante e que está em linha, também, com o nosso projeto, com o nosso plano de ação”, afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara, Pedro Pimpão, salientando tratar-se de uma escola sede de um agrupamento “com mais de 1.400 alunos”.

O autarca referiu que é uma intervenção “ambicionada há muito pela comunidade escolar”, notando tratar-se de um edifício “com cerca de três décadas e com muitas anomalias, cuja intervenção é urgente”.

“É uma das suas intervenções que estamos a fazer no âmbito do acordo que estabelecemos com o Governo na descentralização de competências [na Educação]”, adiantou. O investimento vai ser submetido a financiamento comunitário.

“Esperamos que haja uma linha de financiamento que nos permita, tal como foi assumido entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, termos 100% de financiamento”, declarou.

Questionado se a Câmara assume o custo da obra caso não haja financiamento comunitário, Pedro Pimpão explicou que a obra “está classificada como urgente no mapeamento feito entre o Ministério da Educação em articulação com a Associação Nacional de Municípios”.

“A nossa expectativa e, considerando que estamos todos bem-intencionados no processo, é que realmente haja uma linha de financiamento, para suportar este investimento”, esclareceu, frisando que “o compromisso que existe por parte dos responsáveis (…) é de encontrarem linhas de financiamento para estas intervenções”.

O presidente da Câmara realçou que é uma “obra necessária”, dado tratar-se de um estabelecimento de ensino que, “ao nível dos isolamentos e da própria eficiência energética, precisa de grandes intervenções, para maior comodidade e para também haver melhores condições tanto de ensino como de aprendizagem”.

Segundo informação da autarquia, a obra pretende “oferecer um espaço de qualidade superior” aos alunos e funcionários, sendo que os trabalhos contemplam acessibilidades, blocos destinados às aulas, recreio, campo de jogos e outros espaços.

O sítio na Internet do Agrupamento de Escolas Gualdim Pais refere que tem 15 estabelecimentos, 1.357 alunos distribuídos por 73 turmas e 170 funcionários, entre pessoal docente e não docente.