A União Europeia (UE) instou esta quinta-feira as autoridades bielorrussas a prestarem cuidados médicos imediatos e adequados ao ex-candidato presidencial e preso político bielorrusso Viktor Babariko, que se encontra hospitalizado depois de ter sido noticiado que foi espancado na prisão.

“A UE está preocupada com o estado de saúde do antigo potencial candidato presidencial detido, (…) alegadamente hospitalizado com sinais de espancamento. Exortamos as autoridades a garantirem a sua segurança e a prestarem-lhe uma avaliação e assistência médica imediata e adequada, bem como a permitirem-lhe o acesso aos seus advogados e à sua família”, declarou um porta-voz do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), em comunicado.

O porta-voz insistiu que a Bielorrússia deve libertar imediata e incondicionalmente Babariko, a cumprir 14 anos de prisão, e todos os presos políticos, cujo número atingiu 1.500 quase três anos após as eleições de agosto de 2020, consideradas fraudulentas pela comunidade internacional.

“Este marco terrível reflete a deterioração da situação dos direitos humanos no país. O regime de Lukashenko continua a prender e deter pessoas em condições terríveis, expondo-as a maus-tratos e tortura, incluindo forçando-as a arrependerem-se publicamente”, disse o porta-voz da UE.

Babariko foi hospitalizado depois de se terem espalhado relatos de que tinha sido espancado na prisão onde cumpre uma pena de 14 anos, disse a sua equipa, que também se queixou de que durante vários meses “não houve praticamente nenhuma informação” sobre o antigo candidato presidencial bielorrusso nas eleições de agosto de 2020.

A líder da oposição bielorrussa no exílio, Svetlana Tikhanovskaya, escreveu na quarta-feira na rede social Telegram que havia relatos de que Babariko tinha sido hospitalizado “com sinais de ter sido espancado”.

Em 2021, o Supremo Tribunal da Bielorrússia condenou Babariko, que já foi um dos principais líderes da oposição ao Presidente bielorrusso, a 14 anos de prisão.

Os juízes consideraram Babariko, detido preventivamente antes mesmo de poder concorrer às eleições de agosto de 2020, culpado de receber grandes subornos e de branqueamento de capitais, num julgamento realizado à porta fechada.

O líder da oposição, de 59 anos, declarado prisioneiro político por organizações de direitos humanos, foi detido quando recolhia assinaturas para concorrer às eleições.