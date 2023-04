A Autoestrada 23 (A23) vai estar condicionada até à madrugada de sábado no no sentido Torres Novas-Castelo Branco, com supressão da via direita, devido a um acidente com derrame de combustível e óleo, anunciou esta quinta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a empresa indica que a supressão ocorre entre os quilómetros 11 e 11,3, estando no local equipas da IP a desenvolver os trabalhos necessários para a reposição da circulação. De acordo com a IP, prevê-se o restabelecimento total da circulação durante a madrugada de sábado.

O troço da A23 entre os nós de Torres Novas e Entroncamento, no distrito de Santarém, esteve encerrado ao trânsito, no sentido sul-norte, durante o dia de quarta-feira, devido ao despiste de um pesado, cerca das 8h12, tendo sido parcialmente reaberto às 21h35, fazendo-se a circulação pela via da esquerda.

O Comando Geral da GNR admitiu, em declarações à Lusa, na quarta-feira, que, apesar de várias lavagens, o piso continuava sem condições de circulação, admitindo que pudesse vir a ter de ser substituído nos metros em que foi afetado.