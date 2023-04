A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou esta quinta-feira a proposta de Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras e Orçamentais de 2022, com as contas do município a registarem um resultado líquido positivo de cerca de 100 milhões de euros.

Apresentada pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), a proposta foi aprovada em sessão plenária da assembleia, com os votos contra de BE, Livre, PEV, PCP e dois deputados independentes do Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), a abstenção de PS e PAN e os votos a favor de PSD, Iniciativa Liberal (IL), MPT, PPM, Aliança, CDS-PP e Chega.

Em causa está a proposta de Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras e Orçamentais de 2022, para aplicação do resultado líquido do exercício desse ano, no valor de 99,76 milhões de euros, dos quais 89,78 milhões para a conta de resultados transitados e 9,97 milhões para a conta de reservas.

As contas de 2022 apresentam um resultado líquido positivo de cerca de 100 milhões de euros e uma diminuição da dívida em 22,4 milhões de euros.

Aos deputados, Carlos Moedas destacou o “rigor na concretização”, indicando que a taxa de execução em 2022 foi de 84%, superior aos 69% registados em 2019, referindo que esta dinâmica “faz com que a política pública chegue às pessoas”.

O autarca realçou ainda a redução da dívida pública e o resultado líquido positivo de 100 milhões de euros, quando em 2021 tinha sido de menos 100 milhões de euros, indicando que existe “preocupação social” em todos os pilares da política do município, o que se reflete nas contas de 2022, desde logo o aumento do investimento na área da habitação.

A assembleia viabilizou ainda a 1.ª revisão ao orçamento municipal de 2023 para inscrição de saldo não consignado 2022 e às Grandes Opções do Plano 2023-2027, com os votos contra de Livre, a abstenção de PEV, PCP, CPL, PAN e IL e os votos a favor de BE, PS, PSD, MPT, PPM, Aliança, CDS-PP e Chega.

Antes da apreciação das contas de 2022, os deputados aprovaram um conjunto de votos de saudação ao 25 de Abril de 1974 e ao 1.º de Maio – Dia Internacional do Trabalhador, nomeadamente de PAN, MPT, BE, PEV, PCP, Livre, IL, PS, PSD, CDS-PP e CPL, em que nenhum foi aprovado por unanimidade.

Também houve votos de saudação ao 25 de Abril de 1974 a serem rejeitados, designadamente um do CDS-PP, com os votos contra de BE, PEV, PCP, CPL e PS, e parte da proposta da IL, com os votos contra de PEV, PCP e PS.

Em plenário, a assembleia viabilizou ainda as propostas da câmara sobre os contratos interadministrativos de cooperação e de delegação de competências ao nível da higiene urbana com as 24 freguesias da cidade, atribuindo um apoio total de 10,258 milhões de euros para este ano.

A proposta de contratos interadministrativos de cooperação ao nível da higiene urbana, em que as verbas a atribuir às freguesias têm em conta os dados de pressão turística, com um apoio financeiro de 7,858 milhões de euros, teve os votos contra de PEV e PCP, a abstenção do Livre e os votos a favor dos restantes deputados.

A celebração dos contratos de delegação de competências nesta área, com a atribuição de 100 mil euros a cada uma das 24 freguesias da cidade, totalizando 2,4 milhões de euros para este ano, medida que deve manter-se até 2025, foi aprovada com os votos contra de PEV e PCP, a abstenção de Chega e os votos favoráveis de BE, Livre, CPL, PS, PSD, PAN, IL, MPT, PPM, Aliança e CDS-PP.