O BE manifestou esta sexta-feira a esperança de que a fuga de informação não sirva para desviar atenções do apuramento de responsabilidades políticas sobre a TAP e considerou “no mínimo duvidoso” que um líder parlamentar dê indicações a uma comissão de inquérito.

“Espero que não sirva para desviar a atenção do conteúdo da comissão de inquérito, que é investigar a responsabilidade política do executivo, do Governo, na gestão de um dossiê tão importante como é o dossiê da TAP”, afirmou Pedro Filipe Soares aos jornalistas, na Assembleia da República, questionado sobre a fuga de informação confidencial relativa à companhia aérea.

Para o Bloco de Esquerda, usar este caso para desviar as atenções “é lamentável” e “é algo que servirá apenas para desvalorizar a comissão de inquérito”.

“É no mínimo duvidoso que um líder parlamentar venha dar indicações para dentro de uma comissão de inquérito. Eu não o farei, não ouvirão de mim qualquer palavra nesse sentido”, realçou Pedro Filipe Soares, acrescentando que comentar fugas de informação da comissão de inquérito, não sendo seu membro, nem tendo tido acesso à documentação, “não faz sentido”.

O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, exigiu esta sexta-feira consequências por ter havido uma fuga seletiva de informação de documentos classificados, salientando que constitui um crime contra o interesse público e do Estado, “provavelmente” cometido por membros de um órgão de soberania.

Perante os jornalistas, Eurico Brilhante Dias considerou que está em causa o apuramento da verdade nessa comissão de inquérito, “ao procurar construir-se uma narrativa com base em fugas seletivas de informação”.

O líder da bancada do PS espera que o presidente da comissão parlamentar de Inquérito sobre a gestão da TAP, o deputado socialista Jorge Seguro Sanches, “dê sequência à averiguação de como, quando e em que circunstância documentação confidencial saiu da comissão, violando a lei e colocando em causa o apuramento dos factos, porque de forma seletiva procura construir-se uma narrativa”.

Também esta manhã, o ministro das Finanças, Fernando Medina, reiterou o “processo de decisão claro e transparente” na exoneração dos dirigentes da TAP assente no relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), que apontava ilegalidades, criticando “fugas de informação seletivas”.