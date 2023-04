Um cavalo morreu enquanto puxava turistas numa carruagem em Sevilha, cidade no sul de Espanha, que está a atravessar uma enorme onda de calor (na quinta-feira, a temperatura atingiu os 36 graus).

Um vídeo partilhado pelo grupo “Rescate de Aves” mostra o animal deitado no chão, numa rua movimentada da cidade. Várias pessoas tentam reanimá-lo, dando-lhe água. “A feira de abril traz isto. Para que serve a lei de bem-estar animal”, questionou um membro do grupo no Instagram. “Ele [o cavalo] morreu com espasmos logo após a gravação do vídeo“, detalha. “Todos os anos o mesmo”.

De acordo com a agência Reuters, que cita um comunicado das autoridades, o dono da carruagem puxada por dois cavalos, cuja identidade não foi revelada, está a ser investigado por possíveis maus tratos animais. O cavalo estaria a apresentar sintomas de febre, provocada por uma doença anterior, quadro clínico que terá sido agravado pelo estado de desidratação.

O segundo cavalo, que apresentava também sinais de desidratação, terá continuado a trabalhar, relatou Carlos Moreno, coordenador do grupo Rescate de Aves.

“Os condutores da carruagem agarraram noutro cavalo e continuaram o percurso em frente à polícia que, apesar da denúncia, não fez nada para lhes retirar a licença”, adiantou Carlos Moreno, coordenador do grupo Rescate de Aves. Outro animal apresentava também sinais de desidratação.

A Câmara de Sevilha, cidade em que as carruagens puxadas por animais são comuns, reagiu em comunicado, citado pela mesma agência, afirmando que iria reforçar o serviço de proteção animal — falou num aumento das inspeções de bem-estar dos cavalos, fazendo também um apelo aos donos para que lhes dessem descanso e água. Membros do mesmo grupo de defesa animal acreditam que os turistas que seguiam na carruagem participavam na Feira de Sevilha, evento que em 2022 recebeu 500 mil pessoas.

Este não terá sido o único incidente: na terça-feira outro cavalo terá desmaiado, mostrou um vídeo partilhado no Twitter pela PACMA, partido político espanhol focado no meio ambiente e bem-estar animal.