Desde que a filosofia de Sócrates — o médio, não o pensador — instalou no Corinthians um sistema em que todos, do roupeiro ao presidente, passando pelos jogadores, tomavam conta das decisões fundamentais do clube, muito se alterou nas estruturas dos clubes de futebol. Longe do que se fazia nos anos 80, hoje, raramente a gestão desportiva dos clubes tem em real consideração a vontade dos sócios. Ainda assim, o Corinthians foi conquistado por uma adeptocracia cuja força foi maior do que a do próprio presidente. Neste caso, prevaleceu a intenção das bancadas do estádio do clube brasileiro.

Quando Cuca foi escolhido pelo presidente para treinar o Corinthins, rapidamente os adeptos criticaram a opção de Duílio Monteiro Alves. Nas redes sociais, as linhas dos comentários dirigidos ao técnico eram completadas com “vergonha”, “lastimável”, “inacreditável” ou “impressionante contratação, não sabia que o Corinthians estava procurando alguém para afundar o time ainda mais”. A razão, um episódio que remete a 1987.

37 anos antes de se tornar treinador do clube de São Paulo, Cuca era jogador. Representava o Grémio quando participou num estágio que a equipa realizou em Berna, na Suíça. Partilhava quarto com mais três colegas. Foi nessa ocasião que uma criança de 13 anos se dirigiu com amigos ao Hotel Metropolitano para pedir uma camisola do clube. Nessa situação, após os jovens que a acompanhavam terem sido expulsos, a rapariga foi forçada a ter relações sexuais durante meia hora. Os quatro jogadores estiveram presos durante 30 dias na cidade suíça. Posteriormente, Cuca foi condenado a 15 meses de prisão, pena que nunca cumpriu e que já prescreveu, e ao pagamento de uma indemnização.

“Eu tinha 23 anos na altura. Íamos fazer um jogo e, pouco antes, subiu uma menina para o quarto, onde estava com mais três jogadores. Era um quarto duplo. Essa é a minha participação do caso. Sou totalmente inocente. Não fiz nada”, disse Cuca na apresentação como treinador do Corinthians, negando a participação no ato, o que o advogado da criança, Willi Egloff, entrevistado pelos UOL, disse ser mentira. “A declaração de Cuca é falsa. A rapariga reconheceu-o como um dos violadores. Ele foi condenado por relações sexuais com uma menor”.

Se o crime foi esquecido pela justiça, não foi pelos adeptos do Corinthians que demonstraram ser contra a contratação do técnico. Se a 20 de abril o clube estava a anunciar a contratação de Cuca, a 27 de abril, apenas com dois jogos disputados, estava a anunciar a sua saída. O treinador foi alvo de muita contestação, principalmente no jogo que o Timão disputou em casa, contra o Remo, para a Copa do Brasil, onde os adeptos na bancada demonstraram desagrado, tal como tinham feito junto do centro de treinos no primeiro dia de Cuca ao serviço da equipa.

Cuca é o novo treinador do Timão! pic.twitter.com/U82vgCQeD3 — Corinthians (@Corinthians) April 20, 2023

O Sport Club Corinthians Paulista confirma que o técnico Cuca deixou o comando da equipe depois de um pedido da família para resolver assuntos particulares. Desejamos a Cuca e sua comissão técnica sucesso na sequência da carreira. pic.twitter.com/6wQUL4tId2 — Corinthians (@Corinthians) April 27, 2023

Cuca relembrou que 53% dos adeptos do Corinthians são mulheres, grupo que teve um papel importante na saída de Cuca do cargo. As próprias jogadoras da equipa feminina deram voz às queixas contra o treinador. “Estar num clube democrático significa que podemos usar a nossa voz, por vezes de forma pública, por vezes nos bastidores. ‘Respeita As Minas’ não é uma frase qualquer. É, acima de tudo, um estado de espírito e um compromisso compartilhado. Ser Corinthians significa viver e lutar por direitos todos os dias”, partilharam nas redes sociais.

“Respeito as mulheres. Nunca encostei um dedo indevidamente a nenhuma. Tive noutros clubes e nunca foi questionado. O meu erro foi nunca me ter defendido. Não fiz isso, porque não tinha dinheiro”, lamentou Cuca. Na hora de deixar o clube, o treinador revelou que a família tinha recebido ameaças e que as suas redes sociais estavam repletas de mensagens contra si. “É a pior coisa que pode acontecer a um homem, quando a dignidade dele está em jogo, quando invadem as redes sociais das suas filhas, sua mulher, com ameaças, com críticas”, referiu. “Foi quase um massacre o que acabou por acontecer”, classificou. “Vou fazer 60 anos no mês que vem. Peso o que vale a pena e o que não vale”, continuou o técnico. “Não esperava esta avalanche, são coisas que aconteceram há muito tempo e trazidas como se tivessem acontecido ontem. Fui julgado e punido pela internet. Isso tem consequências muito grande”.

O presidente do Duílio Monteiro Alves, admitiu que não queria ter perdido o técnico. “São os novos tempos, vamos dizer assim. Não quero entrar no mérito agora, mas acho que foi um exagero, um massacre em cima dele e do Corinthians, em cima de mim também. Ele, infelizmente, não tem condições para continuar. O Corinthians é gigante, todos nós sabemos. Ficamos felizes com a vitória e tristes por perder um profissional desse gabarito. Ainda insisti, estava convicto de que é um grande profissional, vencedor, que poderia ajudar muito o Corinthians, mas infelizmente ele não tem condições. A gente torce para que ele resolva logo esse problema dele e as portas vão estar abertas para quando ele estiver com tudo resolvido e com cabeça boa”.

A equipa, para já nas mão de um treinador interino, procura uma sucessor para Cuca. Tite é um dos nomes em cima da mesa, mas as negociações não parecem fáceis, uma vez que o técnico que disputou o último Campeonato do Mundo com a canarinha não parece aberto à ideia de treinar no Brasil.