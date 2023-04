Os pais dos alunos da Founders Memorial School, no Estado de Vermont, receberam na semana passada uma carta com novas orientações a propósito da linguagem que deve ser utilizada dentro daquela escola. Segundo a nota recebida, o objetivo será adotar uma “linguagem de género inclusiva” e, por isso, durante as aulas de ciências, os palavras masculinas e femininas darão lugar a ‘pessoa que produz esperma’ e ‘pessoa que produz óvulos’.

Na carta que os encarregados de educação receberam, e que é citada pelo Daily Mail, a diretora da escola explica que os alunos vão começar a abordar o tema da reprodução nas aulas de ciências e que esta é a altura ideal para “alinhar o currículo com uma política de igualdade”. “Os professores vão usar linguagem de género inclusiva durante este módulo”.

Assim, os professores vão mencionar “pessoa que produz esperma, em vez de rapaz e homem” e “pessoa que produz óvulos, em vez de rapariga e mulher”.

No passado dia 20 de abril, os encarregados de educação ficaram também a saber que os manuais escolares da disciplina estão a ser editados, no sentido de utilizar esta linguagem mais inclusiva e que tem como objetivo não discriminar alunos e alunas que não se identificam com o género que lhes é conferido pelo sexo com que nasceram — um aluno pode ser do sexo masculino, mas não se identificar com o género masculino.

Mas esta alteração não foi bem recebida por todos os pais. “A escola decidiu abandonar o dever de educar em nome da igualdade”, disse um dos encarregados de educação.